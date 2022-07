Κόσμος

Γερμανία: Δεν αποκλείεται δελτίο στο ρεύμα και στο αέριο θέρμανσης το χειμώνα

Πρωτοφανείς, εδώ και δεκαετίες, καταστάσεις και αποφάσεις φέρνει στη Γερμανία η ενεργειακή κρίση, απόρροια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της απόφασης της Μόσχας να κλείσει τις «στρόφιγγες».

Το ενδεχόμενο να αποφασιστούν διακοπές της ηλεκτροδότησης στα νοικοκυριά, ακόμα και δελτίο δεν αποκλείει ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δικτύου (Bundesnetzagentur), σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα Σάββατο στα έντυπα του ομίλου μέσων ενημέρωσης Funke.

Οι απότομες μειώσεις στις παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream οδηγούν τις αρχές να κάνουν επείγουσες προετοιμασίες για το ενδεχόμενο ο χειμώνας στη Γερμανία να είναι εξαιρετικά σκληρός.

«Αν φθάσουμε στο σημείο να επιβάλουμε δελτίο, θα χρειαστεί να μειώσουμε τη βιομηχανική κατανάλωση πρώτα» διευκρίνισε πάντως.

«Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να νοικοκυριά να μείνουν χωρίς αέριο. Αλλά αυτό που μάθαμε από την κρίση (της πανδημίας) του κορονοϊού είναι πως δεν πρέπει να κάνουμε υποσχέσεις που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορούμε να τηρήσουμε».

Οι εταιρικοί καταναλωτές θα έχουν προτεραιότητα ανάλογα με την εμπορική, οικονομική και κοινωνική σημασία τους σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες διακοπές της χρηματοδότησης, είπε ο κ. Μίλερ. Το χαρτί, για παράδειγμα, θεωρείται κρίσιμο για να τυπώνονται εφημερίδες και για τις συσκευασίες, ιδίως φαρμάκων.

Αν και ο κ. Μίλερ διαβεβαίωσε πως η Γερμανία δεν αντιμετωπίζει σήμερα ελλείψεις ηλεκτρισμού, πετρελαίου ή βενζίνης, τόνισε πως τα νοικοκυριά πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην εξοικονόμηση ενέργειας για να μειωθεί η κατανάλωση αερίου.

Ακόμη κι αν η Ρωσία σταματούσε εντελώς τις παραδόσεις, η Γερμανία θα συνέχιζε να παραλαμβάνει ποσότητες από αγωγούς στη Νορβηγία και στην Ολλανδία και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από άλλες χώρες, σημείωσε ο κ. Μίλερ.

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα της ενέργειας μελετά περιοχές και πελάτες προτεραιότητας, που θα έχουν εγγυημένη ηλεκτροδότηση σε περίπτωση μεγάλων κενών στην τροφοδοσία με φυσικό αέριο τον χειμώνα, από τα νοικοκυριά και τα νοσοκομεία μέχρι τις φαρμακευτικές εταιρείες και την παραγωγή χαρτιού.

«Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες διασκέδασης είναι χαμηλότερη προτεραιότητα (...). Οι πισίνες σαφώς δεν είναι κρίσιμης σημασίας, ούτε η παραγωγή μπισκότων σοκολάτας», είπε. «Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε επιχείρηση συστημικά σημαντική», προειδοποίησε ο κ. Μίλερ.

Δελτίο στο ζεστό νερό και όριο θερμοκρασίας

Παράλληλα, ο αξιωματούχος του Αμβούργου που είναι αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος, προειδοποίησε πως σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με ρωσικού αέριο, η πόλη θα επιβάλει δελτίο στο ζεστό νερό και θα επιβάλει όριο θερμοκρασίας στα συστήματα θέρμανσης.

Σε περίπτωση «οξείας έλλειψης αερίου», το ζεστό νερό «θα είναι διαθέσιμο συγκεκριμένες ώρες της ημέρας», είπε ο Γενς Κέρσταν στην εφημερίδα Welt am Sonntag.

Το ομοσπονδιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση τέτοιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης προβλέπει να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά και θεσμούς κρίσιμης σημασίας, όπως τα νοσοκομεία, όμως αυτό είναι «ανέφικτο στο Αμβούργο, για τεχνικούς λόγους», είπε.

Ενόσω το Βερολίνο αναζητεί εναλλακτικούς προμηθευτές αερίου, συμπεριλαμβανομένου ΥΦΑ, ο κ. Κέρσταν προειδοποίησε ότι ο προσωρινός τερματικός σταθμός ΥΦΑ του Αμβούργου δεν θα είναι έτοιμος πριν από τα μέσα του 2023.

Οι δύο προσωρινοί τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ στο Βίλχελμσχαβεν και στο Μπρούνσμπουτελ αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία στα τέλη της χρονιάς, κατά τη Βελτ, που επικαλέστηκε το υπουργείο Οικονομίας.

Η Ρωσία επικαλέστηκε τεχνικές δυσκολίες λόγω των κυρώσεων της Δύσης για τη μείωση περίπου στο μισό των ροών τις τελευταίες εβδομάδες. Μέλη της κυβέρνησης της Γερμανίας θεωρούν πως η Μόσχα προχωρά με αυτόν τον τρόπο σε αντίποινα για τις κυρώσεις που αντιμετωπίζει.

