Καιρός - Ζέστη: Πού σημειώθηκε ρεκόρ δεκαετίας τον Ιούνιο

Η περιοχή της Ελλάδας όπου σε δύο πόλεις καταγράφηκε ρεκόρ δεκαετίας στη θερμοκρασία.

Υψηλές, για την εποχή, τιμές μεγίστων θερμοκρασιών κατέγραψαν 52 μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατά τον Ιούνιο του 2022. Σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές της περιόδου 2010-2019.

Μάλιστα στη δυτική Ελλάδα καταγράφηκε ο πιο θερμός Ιούνιος τουλάχιστον από το 2010, όταν ξεκίνησαν οι συστηματικές καταγραφές θερμοκρασίας. Ήταν επίσης ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος από το 2010 στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, και ο τρίτος θερμότερος στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία.

Ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, οι περισσότερες ημέρες ήταν θερμότερες από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019, κυρίως κατά την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Στην Κέρκυρα καταγράφηκαν 26 ημέρες με θετικές αποκλίσεις και στα Ιωάννινα 24 ημέρες. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 18 και 17 ημέρες με θετικές αποκλίσεις αντίστοιχα.

Μόνο κατά την κακοκαιρία Genesis μεταξύ 6-13 Ιουνίου η θερμοκρασία υποχώρησε κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα του μήνα στο σύνολο της χώρας, με τις αρνητικές αποκλίσεις να φτάνουν τιμές έως και τους μείον 8 βαθμούς Κελσίου (π.χ. Κιλκίς, Ιωάννινα, Ξάνθη).

