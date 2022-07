Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Δεν θα πιεστεί το ΕΣΥ από το νέο κύμα

Ο Υπουργός Υγείας για το νέο κύμα της πανδημίας, το οποίο ήδη «δείχνει τα δόντια του».

Σε ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου με θέμα «Προκλήσεις και διδάγματα για το Sars-CoV-2 παραβρέθηκε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, συνεχίζοντας την περιοδεία του στην Κρήτη.

Ο κ. Πλεύρης που επανέλαβε ότι οι εκτιμήσεις είναι πως η αύξηση των κρουσμάτων στο πλαίσιο του νέου κύματος της πανδημίας στην καρδιά του καλοκαιριού, δεν θα πιέσουν το ΕΣΥ, αναφέρθηκε στις κλινικές COVID σημειώνοντας ότι η αποδέσμευση τους γίνεται σταδιακά.

«Από τις 600 κλίνες COVID ΜΕΘ που είχαμε, από τη στιγμή που έχουμε κάτω από 100 διασωληνωμένους, οι 200-250 έχουν δοθεί για άλλα περιστατικά» είπε ο κ. Πλεύρης συμπληρώνοντας ότι δυστυχώς το προσωπικό στα νοσοκομεία δε σταματάει να πιέζεται, γιατί όταν πέφτει ο COVID ανεβαίνουν τα non Covid περιστατικά και τα χειρουργεία που είχαν μείνει πίσω.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ενός νέου εμβολίου, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή προσπαθούν για ένα μονοδοσικό εμβόλιο, για το οποίο επιθυμία είναι να έχει τα χαρακτηριστικά της κοινής γρίπης δηλαδή να γίνεται μία φορά το χρόνο. «Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο κ. Πλεύρης.

Ο υπουργός Υγείας, μίλησε και για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, για τον οποίο εξήγησε ότι στόχος είναι μέσα σε αυτόν και τον επόμενο μήνα να εγγραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι γιατροί, ενώ ξεκινάει παράλληλα και η εγγραφή πολιτών.

«Η στόχευση μας είναι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο 40% με 50% του πληθυσμού εντός του έτους, ώστε σιγά-σιγά οι πολίτες να βλέπουν από το φθινόπωρο το όφελος, που είναι οι δωρεάν επισκέψεις, οι δωρεάν συμβουλές» είπε ο κ. Πλεύρης προσθέτοντας ότι το σημαντικότερο είναι να μη συνεχιστεί το φαινόμενο που παρατηρείται, «ο πολίτης επειδή δεν γνωρίζει να πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, αλλά να έχει ένα γιατρό που θα τον συμβουλεύει και θα τον κατευθύνει. Μεταφέρουμε δηλαδή τη φροντίδα του πολίτη, από το νοσοκομείο στο γιατρό» επισήμανε ο υπουργός Υγείας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας ο Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Σουρβίνος, αναφέρθηκε στις υποπαραλλαγές Όμικρον 4 και Όμικρον 5, λέγοντας ότι είναι αυτές που επικρατούν, προσθέτοντας ότι η διεξαγωγή τεστ επιβάλλεται, προκειμένου να υπάρχει η πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει με την πανδημία.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου Χάρης Βαβουρανάκης δήλωσε ότι με αφορμή την πανδημία, έχει ξεκινήσει η αποτίμηση μιας προσπάθειας 2,5 ετών.

«Εκτιμούμε τις δράσεις μας, αξιολογούμε τις προσπάθειες που έγιναν από όλους τους φορείς και φυσικά τη συνεργασία, θέλοντας να σχεδιάσουμε ένα οργανωμένο σύστημα υγείας που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και αξιόπιστα κάθε ανάλογη περίπτωση» πρόσθεσε ο κ. Βαβουρανακης.

