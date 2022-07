Life

Θέμης Αδαμαντίδης: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους

Απαγορεύεται να πλησιάσει τη σύντροφο του



Ο Θέμης Αδαμαντίδης βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα μετά την καταγγελία της συντρόφου του για ξυλοδαρμό σε βάρος της.

Όπως η ίδια ανέφερε στην κατάθεση της στους αστυνομικούς, επιθυμεί να εξεταστεί από ιατροδικαστή και ζήτησε να μπει στη δικογραφία οπτικοακουστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. “Τρεις γυναίκες ήταν πολλές φορές αυτόπτες μάρτυρες σε περιστατικά σωματικής βίας σε βάρος μου και γι’ αυτό τις προτείνω ως μάρτυρες, όπως και τη μητέρα μου”.

Μετά την απολογία του, ο γνωστός τραγουδιστής, Θέμης Αδαμαντίδης, κρίθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Επιπλέον, του απαγορεύθηκε να πλησιάζει τη σύντροφο του σε απόσταση 100 μέτρων, καθώς και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της.

Στην Ευελπίδων περίμεναν δημοσιογράφοι τον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος όταν κατέβηκε από το αυτοκίνητο και τον πλησίασαν, τους είπε: “Βρε καλώς τα παιδάκια”.

Η δικάσιμος ορίστηκε για τις 4 Ιουλίου.

Ο Απόστολος Λύτρας εκπροσωπεί την σύντροφο του τραγουδιστή. Ο γνωστός δικηγόρος, μίλησε στο Mega

«Ήρθα με την καταγγέλλουσα χθες πρώτη φορά σε επαφή και ξέρω ότι υπάρχει ένα βίντεο που έχει καταγράψει τί έχει συμβεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις λέμε συνέχεια ότι μία γυναίκα, δήθεν την βίασαν, δήθεν την χτύπησαν δήθεν το ένα ή το άλλο, αυτά είναι ντροπή και κάποια στιγμή περνάμε τα όρια. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά βίας στο παρελθόν, δεν είναι το πρώτο και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και γι' αυτά. Έχω φωτογραφία της κυρίας ότι είναι πάρα πολύ χτυπημένη. Προς το παρόν δεν έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή», είπε αρχικά ο Απόστολος Λύτρας για να συνεχίσει: «Ποιο είναι το θέμα; Ότι πρέπει να μπούμε σε μία λογική ότι μία γυναίκα χτυπήθηκε μόνη της και πήγε και το κατήγγειλε; Για ποιόν λόγο να το κάνει; Έχει μάρτυρες και το βίντεο που αποδεικνύει τι συνέβη. Η μήνυση είναι ψευδέστατη, δεν υπάρχει έγκλημα, δεν του πήρε ποτέ χρήματα η κυρία του Θέμη Αδαμαντιδη. Η κυρία είναι σπίτι της δεν κρύβεται για να αποφύγει το αυτόφωρο, δεν την έχει αναζητήσει κάποιος».





