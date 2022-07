Πολιτική

Οικονόμου: Ο Ερντογάν αισθάνεται άβολα με την ισχυροποίηση της Ελλάδας

Να «κρατήσει για τον εαυτό του» τη «στεναχώρια» του για τους Έλληνες, κάλεσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τον Τούρκο Πρόεδρο.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ είπε ότι είναι απολύτως προφανές ότι η συνεχής ισχυροποίηση της χώρας μας σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στη διπλωματία, στην αποτρεπτική μας ικανότητα, κάνει τον κ. Ερντογάν να αισθάνεται εξαιρετικά άβολα. «Και αυτό τον οδηγεί να ξεπερνά κάθε όριο. Από τη ρητορική οξύτητα του προηγούμενου διαστήματος, τώρα άλλαξε πίστα. Τώρα επιχείρησε μια ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας. Είναι απολύτως φυσικό ο κ. Ερντογάν να μην αισθάνεται άνετα με μια κυβέρνηση που σημειώνει επιτυχίες για την πατρίδα. Είναι απολύτως λογικό να μην αισθάνεται άνετα με μια κυβέρνηση που δυναμώνει τη χώρα με ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που εξελίσσεται ομαλά και ισχυροποιεί πάρα πολύ τις αμυντικές μας δυνατότητες και βεβαίως εδραιώνει τη θέση μας ως παράγοντα σταθερότητας στη Nοτιοανατολική Μεσόγειο» σημείωσε.

Επισήμανε ότι είναι πολύ φυσικό ο κ. Ερντογάν να ενοχλείται με έναν πρωθυπουργό που έχει ανεβάσει τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας σε άλλα στάνταρ. Με έναν πρωθυπουργό που τον χειροκροτούσε όλο το Κογκρέσο, που τον υποδέχθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον Λευκό Οίκο.

«Με ένα πρωθυπουργό που υπογράφει μεγάλες διεθνείς συμφωνίες και συμμαχίες με τη Γαλλία και εμβαθύνει τη συμφωνία με τις Η.Π.Α.. Με μια εξωτερική πολιτική, που για πρώτη φορά μετά από χρόνια, μεγαλώνει την επικράτεια της χώρας με τις συμφωνίες που υπογράφει για ΑΟΖ. Με έναν πρωθυπουργό που έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στα Βαλκάνια σε ό,τι αφορά ενεργειακές συμμαχίες πάρα πολύ κρίσιμες, με ιδιαίτερο αποτύπωμα και εκτόπισμα. Είναι απολύτως κατανοητό ο κ. Ερντογάν να είναι δυσαρεστημένος με μια κυβέρνηση και με έναν πρωθυπουργό που εξασφαλίζει συνθήκες σταθερότητας. Και επίσης είναι απολύτως λογικό να είναι πολύ ενοχλημένος από ένα αρραγές εθνικό μέτωπο στο εσωτερικό, που διαμορφώνει συνθήκες σταθερότητας σε ένα κόσμο που είναι γεμάτος αστάθεια» είπε και συμπλήρωσε: «αυτή τη στεναχώρια, ο κ. Ερντογάν ας την κρατήσει για τον εαυτό του. Γιατί η ελληνική κοινωνία έχει και την ωριμότητα, αλλά και την ιστορική γνώση να κλείνει τα αυτιά της σε αυτού του είδους τις απίστευτες προκλήσεις».

Ο κ. Οικονόμου υπογράμμισε ότι όσο κι αν ενοχλείται ο κ. Ερντογάν, αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός θα συνεχίσουμε με όλο τον ελληνικό λαό, με το σύνολο του πολιτικού κόσμου να αντιλαμβάνεται ότι οι επιτυχίες της κυβέρνησης είναι επιτυχίες της πατρίδας.

«Οι επιτυχίες του Μητσοτάκη, οι επιτυχίες της κυβέρνησης είναι επιτυχίες της πατρίδας. Δυναμώνουν την Ελλάδα. Σηκώνουν την Ελλάδα ψηλότερα. Σηματοδοτούν τη δυναμική επιστροφή της Ελλάδας σε όλα τα μέτωπα. Όσο κι αν εξοργίζεται ο κ. Ερντογάν, ο ελληνικός λαός, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης θα συνεχίσουν στην κατεύθυνση αυτή: Να υπερασπίζονται νηφάλια και αποτελεσματικά τα εθνικά μας δίκαια και να διευρύνουν την απήχηση των απόψεων και των θέσεών μας» είπε.

Επίσης ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι ο κ. Ερντογάν ξεχνά ότι απευθύνεται στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία. «Η χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, η χώρα που είναι ταυτισμένη με τη συνείδηση των πολιτών, του λαού της, με τη δημοκρατική κουλτούρα, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δεχθεί τις οποιεσδήποτε υποδείξεις. Τώρα, αν ο κ. Ερντογάν φαντάζεται ότι θα επέτρεπαν ποτέ οι Έλληνες πολίτες να διαμορφωθεί ποτέ μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, έτσι ώστε να παρουσιάζεται η Ελλάδα αδύναμη και να μην μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο διεθνές γίγνεσθαι, όπως γίνεται σήμερα, να παρουσιάζεται έρμαιο στις διαθέσεις των απέναντι και να εγκλωβίζεται σε επώδυνα διλήμματα, επειδή δεν έχει προετοιμαστεί σωστά, επειδή δεν έχει ακολουθήσει σώφρονα πολιτική, επειδή δεν έχει ακολουθήσει την εξέλιξη που πρέπει στα εξοπλιστικά και στην αποτρεπτική της δύναμη, κάνει μεγάλο λάθος. Οι Έλληνες πολίτες, αλλά και κανένας από το πολιτικό σύστημα -θέλω να είμαι πολύ σαφής- δεν θα επιτρέψουν ποτέ η πατρίδα μας να ξαναϋπάρξει αδύναμη σε ό,τι αφορά τη διεθνή της εκπροσώπηση, να ξαναλειτουργήσει ως παρίας, να χάσει ευκαιρίες, να μην αντιλαμβάνεται τη μεγάλη εικόνα, να μην στέκεται χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις στη σωστή πλευρά της Ιστορίας» είπε υπογραμμίζοντας ότι εκείνο που κυριάρχησε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ήταν η ομόθυμη καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Όλα αυτά που έχει πετύχει η χώρα, όλα αυτά που εκνευρίζουν τόσο πολύ τον κ. Ερντογάν, οφείλονται σε μια καλά σχεδιασμένη, σώφρονα, ουσιαστική και αποτελεσματική πολιτική. Τα πετυχαίνουμε μαζί με τους πολίτες, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, την οικονομική και την ουσιαστική, να δυναμώνουμε την πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα. Και επαναλαμβάνω: Αυτό είναι επιτυχία του Μητσοτάκη, είναι επιτυχία της κυβέρνησης, πρωτίστως όμως είναι επιτυχία της πατρίδας. Και αυτήν την παρακαταθήκη θα την διαφυλάξουμε και θα την προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο οι Έλληνες, όσο κι αν ο κ. Ερντογάν ενοχλείται, όσο κι αν τον πειράζει» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

