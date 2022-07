Κοινωνία

Καιρός: Καύσωνας και μελτέμια την Κυριακή

"Καμίνι" αύριο όλη η χώρα. Σε ποιες περιοχές θα "κοκκινίσει" το θερμόμετρο.

Ηλιοφάνεια και έντονη ζέστη αύριο Κυριακή στις περισσότερες περιοχές, με μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά ορεινά και μελτέμι έως 7 Μποφόρ στο Αιγαίο

Την Κυριακή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, ενώ δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επικρατήσουν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα. Από τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 17 έως 36, στην Ήπειρο από 18 έως 38-39 βαθμούς, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο από 21 έως 39, στη Θεσσαλία από 18 έως 37-38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 21 έως 37-38, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη από 21 έως 32 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου από 20 έως 34-35 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 38-39 βαθμούς Κελσίου.

Βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 Μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και ενίσχυση των βορείων ανέμων. Δυσμενείς θα είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στο νομό. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 Μποφόρ και στα ανατολικά 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34-35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, και τις θερμές ώρες της ημέρας από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς.

