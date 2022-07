Πολιτική

Novartis: Κόντρα Τσίπρα - Οικονόμου για Παπαγγελόπουλο και βούλευμα

Επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στον πρωθυπουργό. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.



«Το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου σχετικά με την υποτιθέμενη σκευωρία για το σκάνδαλο Novartis, αποτελεί κόλαφο για όσους επιχείρησαν να το συγκαλύψουν», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει σε δήλωσή του, ότι το βούλευμα «αθωώνει πλήρως, όλους τους κατηγορούμενους από τη κατασκευασμένη κατηγορία της σκευωρίας και στέλνει στο κάλαθο των αχρήστων το στημένο κατηγορητήριο της προανακριτικής». Επιτιθέμενος στον πρωθυπουργό, σημειώνει ότι «τρία χρόνια τώρα ο κος Μητσοτάκης επιχειρεί να χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη. Επιχειρεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο. Επιχειρεί να λασπώσει και να στείλει στη φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους, ακόμη και τους δημοσιογράφους που τόλμησαν να αναδείξουν την αλήθεια».

«Ήρθε όμως η ώρα της Δικαιοσύνης». «Και ήρθε η ώρα εγώ να αντιστρέψω τα λόγια των κατηγορούμενων που μετατράπηκαν σε κατήγορους. Εμείς θα σας πάμε μέχρι τέλους, κ. Μητσοτάκη», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Το σκάνδαλο που επιχειρήσατε να κουκουλώσετε είναι εδώ και ζητάει απαντήσεις», προσθέτει, θέτοντας τα εξής ερωτήματα: «Ποιοι δωροδοκήθηκαν; Ποιοι εμπόδισαν τους δικαστές; Ποιοι και γιατί κρύβουν την αλήθεια;»

«Ό,τι και να κάνετε οι απαντήσεις θα δοθούν. Όσος χρόνος κι αν περάσει», δηλώνει ο κ. Τσίπρας και υπογραμμίζει καταληκτικά πως «σε αυτόν τον τόπο, η Δημοκρατία και το κράτος δικαίου δε θα νικηθούν. Και η Δικαιοσύνη θα επιστρέψει».

Οικονόμου: Πρωτοφανές να παραπέμπεται, ένας ακόμη πρώην υπουργός του και ο κ. Τσίπρας να πανηγυρίζει

«Είναι πρωτοφανές να παραπέμπεται, με ομόφωνη μάλιστα απόφαση, ένας ακόμη πρώην υπουργός του και ο κ. Τσίπρας να επαίρεται και να πανηγυρίζει» τονίζει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Ο κ. Παπαγγελόπουλος, ο άνθρωπος που ο κ. Τσίπρας είχε αναθέσει την προστασία της Δικαιοσύνης, των Θεσμών και της διαφάνειας παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. Ο στενός του συνεργάτης (ένας ακόμη) είναι κατηγορούμενος, όχι κατήγορος» προσθέτει.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι ο κ. Τσίπρας εμφανέστατα κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια λέγοντας: «Περιγράφει τόσο αναλυτικά και γλαφυρά πρακτικές χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, επειδή τις εφάρμοσε στη διάρκεια της θητείας του, για να ελέγξει τους "αρμούς του συστήματος" και να μετατρέψει την Ελλάδα σε κράτος - παρία, εκτός του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

«Η κυβέρνηση πιστεύει ειλικρινά και υπερασπίζεται πραγματικά την ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία στο τέλος θα αναδείξει κάθε πτυχή της αλήθειας, για όλα και όλους» καταλήγει ο κ. Οικονόμου.

Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στον Οικονόμου

Ωστόσο, άμεση ήταν η απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Είναι πρωτοφανές ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να έχει πει ωμά ψέματα στον ελληνικό λαό που σε δύο ώρες κατέρρευσαν και να παραμένει ακόμα στη θέση του. Αυτό βέβαια αποδεικνύει ότι πίσω από τις διαρροές που παραπλανούσαν και έριξαν στα βράχια δημοσιογράφους βρισκόταν το Μέγαρο Μαξίμου. Και ακόμα περιμένουν μια συγνώμη για την κραυγαλέα εκμετάλλευση του ονόματός τους και το συντονισμένο παιχνίδι που παίχτηκε στην πλάτη τους.

Ο κ. Οικονόμου έχει χάσει κάθε αξιοπιστία για να μπορεί να απαντά στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και να απευθύνεται στους εκπροσώπους του Τύπου.

Ωστόσο είναι καλύτερα να πει μια κουβέντα στους πολίτες για το τι έγινε με τη δήθεν σκευωρία του σκανδάλου Novartis, που επί τέσσερα χρόνια είχαν κάνει σημαία και εχθές κατέρρευσε με πάταγο. Έφυγε η σκευωρία και έμεινε το σκάνδαλο. Κι έχουμε το πρωτόγνωρο να μην υπάρχουν σκευωροί που έστησαν το σκάνδαλο, αλλά σκευωροί που στήνουν… σκευωρίες. Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό και η ελληνική Δικαιοσύνη απέδειξε πως, παρά τις πιέσεις, τους σκευωρούς της σκευωρίας και τους δωρολήπτες πολιτικούς θα τους πάει μέχρι τέλους.

Και κάτι ακόμα. Η ελληνική Δικαιοσύνη τους θύμισε ένα πράγμα γι’ αυτό βρίσκονται σε πανικό: ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.»

