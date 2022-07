Αθλητικά

Πέθανε ο Άντι Γκόραμ

Έφυγε από τη ζωή ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Ρέϊντζερς Άντι Γκόραμ, βυθίζοντας σε θλίψη το χώρο του ποδοσφαίρου.

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρέιντζερς και στο ποδόσφαιρο της Σκωτίας η είδηση πως ο Αντι Γκόραμ έχασε την πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή μόλις σε ηλικία 58 ετών.

Ο Γκόραμ είχε 260 συμμετοχές με την ομάδα της Γλασκώβης από το 1991 έως το 1998, κέρδισε πέντε πρωταθλήματα και τρία κύπελλα, ενώ το 1999 είχε ψηφιστεί από τους φιλάθλους ως καλύτερος τερματοφύλακας στην Ιστορία της ομάδας.

Επίσης είχε 43 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Σκωτίας.

