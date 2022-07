Υγεία - Περιβάλλον

Παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις: Τι ισχύει για την ασφαλιστική κάλυψη

Τι ισχύει σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία για τα νοσήλια και τις αμοιβές των γιατρών. Διευκρινίσεις από την Μίνα Γκάγκα.



Για την ασφαλιστική κάλυψη παιδοκαρδιοχειρουργικών επεμβάσεων η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα ενημερώνει:

Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τα νοσήλια για παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις τόσο στα δημόσια νοσοκομεία, όσο και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) αλλά και σε όλους τους συμβεβλημένους παρόχους του ιδιωτικού τομέα, χωρίς συμμετοχή των ασθενών, σύμφωνα με το σύστημα των ΚΕΝ, (κλειστό ενοποιημένο νοσήλειο).

Οι αμοιβές των γιατρών για τις εν λόγω επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία και στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο καλύπτονται από την μισθοδοσία τους, δεν υπάρχει δηλαδή καμία συμμετοχή του ασθενούς.

Στα ιδιωτικά θεραπευτήρια οι αμοιβές των ιατρών καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ υπό προϋποθέσεις, όπως σε περίπτωση αδυναμίας εξυπηρέτησης από Δημόσια Νοσοκομεία, κατόπιν έγκρισης από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) και έκδοση απόφασης από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ καθώς και σε περίπτωση ανασφάλιστων ασθενών κατόπιν υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 «ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ» του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/τ.Β'/01.01.2018), γίνονται δεκτές γνωμοδοτήσεις από ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα και από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο για επεμβάσεις στο εξωτερικό, εάν αυτές δεν πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Δε χρειάζεται γνωμοδότηση από δημόσιο φορέα για παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα και για το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Ειδικότερα, τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο δεν πληρώνουν καμία συμμετοχή και τα έξοδά τους καλύπτονται πλήρως από τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Οι μικροί νοσηλευόμενοι ασθενείς στο ΩΚΚ δεν πληρώνουν καμία ιατρική αμοιβή, καθώς το ιατρικό προσωπικό αμείβεται από το Νοσοκομείο.

Επίσης, με απόφαση της διοίκησης, τα ανασφάλιστα παιδιά που νοσηλεύονται στο ΩΚΚ, δεν πληρώνουν καμιά συμμετοχή.

