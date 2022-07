Αθλητικά

Μεσογειακοί Αγώνες - Γεωργοπούλου: Ασημένιο μετάλλιο στην Άρση Βαρών

Εξαιρετική εμφάνιση στο αρασέ πραγματοποίησε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Το ασημένιο μετάλλιο στο αρασέ της κατηγορίας των 59κ. κατέκτησε η Σοφία Γεωργοπούλου, στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της άρσης βαρών είχε διαδοχικές επιτυχημένες προσπάθειες στα 89, 92 και 94 κιλά και πήρε τη δεύτερη θέση, χάνοντας το χρυσό μόλις για ένα κιλό από την Ιταλίδα Λουκρέτζια Ματζίστρις, που στην τρίτη της προσπάθεια σήκωσε 95κ.

Στο ζετέ, η Γεωργοπούλου ξεκίνησε με επιτυχημένη προσπάθεια στα 108κ., αλλά στη συνέχεια είχε δύο αποτυχημένες στα 113 και 115κ. και κατετάγη πέμπτη.

Σημειώνεται ότι στην άρση βαρών στους Μεσογειακούς Αγώνες δίνονται μετάλλια στο αρασέ και στο ζετέ, αλλά όχι στο σύνολο.

