Δολοφονία στην Ραφήνα: Βίντεο λίγο πριν την επίθεση αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1

Για ένα σπρώξιμο και μία άγρια μάτια ξεκίνησαν όλα. Αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να πεθάνει στο νοσοκομείο και οι δύο νέοι να οδηγηθούν στη φυλακή.

Είναι οι τελευταίες στιγμές του 42χρονου λίγο πριν δεχθεί επίθεση από την οποία έχασε τη ζωή του. Έρχεται στα χέρια μέσα στην καφετέρια με την παρέα των κατηγορούμενων. Επεμβαίνουν οι ψυχραιμότεροι και η ένταση αποκλιμακώνεται. Λίγο αργότερα όμως θα πέσει αναίσθητος από τα χτυπήματα έξω από το κατάστημα.

Μετά από 12 ώρες μαραθώνιας απολογίας οι δύο 24χρονοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Αρνήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι χτύπησε το θύμα στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, ενώ ο συγκατηγορούμενός του επικαλείται εθισμό του θύματος στο αλκοόλ.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποίησαν σιδερογροθιά για να χτυπήσου το θύμα.

Η υπόθεση όμως δεν κλείνει κι αυτό γιατί η ανακρίτρια με βάση το αποδεικτικό υλικό αποφάσισε να επεκτείνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος ακόμη δύο νεαρών για όσα έγιναν στη Ραφήνα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

