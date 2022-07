Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Κύθηρα

Ο σεισμός είχε πολύ μικρό εστιακό βάθος. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάατου στα Κύθηρα με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή. Μόλις στα 10 χιλιόμετρα βρίσκεται το εστιακό βάθος.

Η δόνηση είχε μέγεθος 3,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στα 44 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του νησιού το επίκεντρο.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές.

Δείτε τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου: