Πόλεμος στην Ουκρανία: Μάχες στο Λισίτσανσκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αυτονομιστές ισχυρίζονται ότι περικύκλωσαν την πόλη, το διαψεύδει ο ουκρανικός στρατός.



Σφοδρές μάχες μαίνονται σήμερα στο Λισίτσανσκ, στην ανατολική Ουκρανία, μια πόλη στο επίκεντρο του πολέμου για τον έλεγχο του Ντονμπάς, με τους φιλορώσους αυτονομιστές να υποστηρίζουν ότι την έχουν περικυκλώσει πλήρως και τον ουκρανικό στρατό να το διαψεύδει.

«Οι μάχες μαίνονται γύρω από το Λισίτσανσκ. Ευτυχώς, η πόλη δεν έχει περικυκλωθεί και είναι υπό τον έλεγχο του ουκρανικού στρατού», είπε στην τηλεόραση ο Ρουσλάν Μουζίτσουκ, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής Εθνοφρουράς.

Λίγο νωρίτερα, οι αυτονομιστές που στηρίζονται από τη Μόσχα διαβεβαίωναν ότι έχουν περικυκλώσει την πόλη.

«Σήμερα, η λαϊκή πολιτοφυλακή του Λουχάνσκ (σ.σ. ο στρατός των αυτονομιστών) και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν τα τελευταία στρατηγικά υψώματα, κάτι που μας επιτρέπει να δηλώνουμε ότι η κοινότητα του Λισίτσανσκ είναι πλήρως περικυκλωμένη», είπε ο Αντρέι Μαρότσκο, ένας εκπρόσωπος αυτής της δύναμης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass.

Το Λισίτσανσκ είναι η τελευταία μεγάλη πόλη του Λουχάνσκ που δεν έχει πέσει στα χέρια των Ρώσων. Βρίσκεται απέναντι από το Σεβεροντονέτσκ, το οποίο κατέλαβαν οι Ρώσοι την περασμένη εβδομάδα, μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων και πριν από τον πόλεμο αριθμούσε 100.000 κατοίκους. Οι δύο πόλεις χωρίζονται μεταξύ τους από τον ποταμό Ντόνετς, τον μεγαλύτερο παραπόταμο του Ντον.

The remains of the #Lysychansk local government building this evening.



Again the Soviet Union "victory flag" is raised over the building in #Luhansk region.#StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/5xx9d7687m