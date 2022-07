Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρωσία: Κορυφαίος επιστήμονας συνελήφθη για “προδοσία”

Παρέδωσε δεδομένα για υπερηχητική τεχνολογία. Αντιμετωπίζει ποινή 20 ετών.

Οι ρωσικές αρχές συνέλαβαν άλλον έναν επιστήμονα στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Σιβηρίας, τον οποίο κατηγορούν για «προδοσία», μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό Tass.

Ο Ανατόλι Μάσλοφ, ο επικεφαλής επιστήμονας του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής του Νοβοσιμπίρσκ συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε φυλακή της Μόσχας, στο πλαίσιο μιας έρευνας που διεξάγει η υπηρεσία πληροφοριών FSB, σύμφωνα με το Tass που επικαλείται μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες. Ο Μάσλοφ πιστεύεται ότι παρέδωσε «δεδομένα που είναι κρατικά απόρρητα», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι τα δεδομένα αυτά σχετίζονταν με την υπερηχητική τεχνολογία.

Πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μάσλοφ συνελήφθη στις 28 Ιουνίου. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

Αυτήν την εβδομάδα συνελήφθη επίσης ο Ντμίτρι Κόλκερ, δόκτορας φυσικής και μαθηματικών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Νοβοσιμπίρσκ, με την κατηγορία της προδοσίας επειδή φέρεται ότι συνεργαζόταν με τις υπηρεσίες ασφαλείας της Κίνας.

Η κατηγορία της προδοσίας επισύρει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

