Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι: Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη ληστείας. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών.



Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους, λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν τον δράστη.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο δράστης και ελαφρύτερα δύο αστυνομικοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Kαρέ – καρέ η ληστεία σε επιχείρηση στην Ευκαρπία (βίντεο)

Δολοφονία στην Ραφήνα: Βίντεο λίγο πριν την επίθεση αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1

Χονγκ Κονγκ: Πλοίο χτυπήθηκε από τροπική καταιγίδα και κόπηκε στα δύο (εικόνες)