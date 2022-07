Κόσμος

Ο Ζελένσκι ζητά διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε χθες Σάββατο να χορηγηθεί διεθνής βοήθεια για την ανοικοδόμηση της χώρας του αφού τελειώσει ο πόλεμος, που διαρκεί πάνω από τέσσερις μήνες, χρησιμοποιώντας, κάτι μάλλον σπάνιο, αισιόδοξο τόνο στο βραδινό διάγγελμά του προς τους συμπολίτες του.

«Είναι απαραίτητο όχι μόνο να αποκαταστήσουμε όλα όσα κατέστρεψαν οι δυνάμεις κατοχής, αλλά επίσης να οικοδομήσουμε νέα θεμέλια για τις ζωές μας», που θα είναι «ασφαλείς, σύγχρονες, άνετες, προσιτές», ανέφερε στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του ο αρχηγός του κράτους.

Θα απαιτηθούν «κολοσσιαίες επενδύσεις, δισεκατομμύρια, νέες τεχνολογίες, βέλτιστες πρακτικές, νέοι θεσμοί και, φυσικά, μεταρρυθμίσεις», είπε.

«Όσο δύσκολη κι αν είναι για εμάς η κατάσταση σήμερα, πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει αύριο», διαβεβαίωσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Αύριο Δευτέρα, σε σύνοδο περίπου 40 δυνητικών δωρητριών χωρών στο Λουγκάνο (νότια Ελβετία), η ουκρανική κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις προτεραιότητές της για την ανοικοδόμηση της ρημαγμένης από τον πόλεμο χώρας για πρώτη φορά.

Ο κ. Ζελένσκι αναγνώρισε πάντως στο διάγγελμά του ότι ο πόλεμος απέχει πολύ από το τέλος του. Απεναντίας, «η σκληρότητά του αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές και δεν μπορεί να αφεθεί κατά μέρος», είπε καλώντας τους συμπατριώτες του να προσφέρουν βοήθεια στα θύματα.

