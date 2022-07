Κοινωνία

Αιδηψός: Γέννησε η γατούλα που κλώτσησαν στη θάλασσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 30χρονος, που την είχε δελεάσει με ψάρι και την κλώτσησε στη θάλασσα την Πρωτομαγιά, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου και δήλωσε μετανιωμένος.



Το κακό όνειρο πέρασε και πλέον, όλα είναι καλά. Το γατάκι που κλώτσησε 30χρονος στη θάλασσα της Αιδηψού, την Πρωτομαγιά, είναι πλέον καλά.

Βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Λιχαδας, στη Βόρεια Εύβοια, και μάλιστα, έχει γίνει και μητέρα καθώς απέκτησε δύο γατάκια με τον «Σοφοκλή»!

«Είναι πια καλά στην υγεία της. Έγινε μανούλα και έχει δύο γατάκια», δήλωσε η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας «Στέλλα» που φιλοξενεί τη γατούλα. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι καλά», συμπληρώνει.

Θυμίζουμε ότι την περασμένη Πρωτομαγιά, έπειτα από απάνθρωπη συμπεριφορά ενός 30χρονου που προσπαθούσε να τη δελεάσει με ένα ψάρι από την ταβέρνα, την παρέσυρε και με κλωτσιά την έριξε στη θάλασσα. Μάλιστα το ίδιο επιχείρησε να κάνει και με μια δεύτερη. Το βίντεο της αποτρόπαιας πράξης αφενός προκάλεσε σάλο, αφετέρου ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, που έφτασε μέχρι τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Τελικά ο 30χρονος συνελήφθη για την πράξη του και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου και δήλωσε μετανιωμένος.

πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νορβηγία: ανέτρεψαν το αυτοκίνητο ακροδεξιού αντιισλαμιστή που έκαψε δημοσίως το Κοράνι

Τουρισμός: Η Ελλάδα πρώτος προορισμός των Ιταλών στο εξωτερικό

Φωτιές: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν την Κυριακή (χάρτης)