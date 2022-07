Κόσμος

Αίγυπτος: Καρχαρίας κατασπάραξε τουρίστρια σε θέρετρο (βίντεο)

Η τουρίστρια από την Αυστρία προσπαθούσε απεγνωσμένα να βγει προς την ακτή μετά την επίθεση του καρχαρία

Σοκ έχει προκαλέσει το περιστατικό με τουρίστρια που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στην Αίγυπτο μπροστά στα μάτια λουόμενων. Η 68χρονη τουρίστρια από την Αυστρία δέχτηκε επίθεση από καρχαρία ενώ κολυμπούσε. Ο καρχαρίας της έκοψε το χέρι και το πόδι με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο θέρετρο να φωνάζουν τρομοκρατημένοι. Η 68χρονη τουρίστρια από την Αυστρία προσπαθούσε απεγνωσμένα να βγει προς την ακτή μετά την επίθεση του καρχαρία, στο Σαρμ Ελ Σέιχ στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Ρώσοι τουρίστες, που κατέγραψαν τη σκηνή, διαμαρτύρονταν για την απουσία ναυαγοσωστών και διασωστών. Ωστόσο, ουδείς από το πλήθος των λουόμενων, έσπευσε στη θάλασσα για να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα. Δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ, ωστόσο, αναφέρουν ότι μολονότι άλλοι τουρίστες έτρεξαν να βγουν από το νερό, προσπάθησαν να αποσπάσουν την προσοχή του καρχαρία από το θύμα του. Η 68χρονη ήταν παντρεμένη με Αιγύπτιο και ζούσε μαζί του στη χώρα. Οι λουόμενοι που παρακολουθούσαν το σκηνικό από ταινία θρίλερ φώναζαν: -«Βγαίνει ο κόσμος από τη θάλασσα» -«Δεν υπάρχει ασθενοφόρο, κανείς να τη βοηθήσει» -«Έχασε το χέρι της μέχρι τον αγκώνα» - «Ο καρχαρίας την άρπαξε και τη στριφογύριζε». Μετά τη χθεσινή επίθεση του καρχαρία οι τοπικές Αρχές απαγόρευσαν για τρεις μέρες το κολύμπι, τις καταδύσεις και το ψάρεμα στη γύρω περιοχή. Πηγή: Times of Israel