Πατήσια: τρεις οι νεκροί από την καταδίωξη

Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός του άγριου περιστατικού που εκτυλίχθηκε σε Πατήσια και Αγίους Αναργύρους με πυροβολισμούς και τραυματισμούς πολιτών και αστυνομικών

Υπέκυψε στα τραύματά του ένας ακόμα δράστης της χθεσινής επεισοδιακής καταδίωξης, με πυροβολισμούς και κλοπές, που έλαβε χώρα στα Κάτω Πατήσια και συνεχίστηκε στους Αγίους Αναργύρους. Κατά το περιστατικό τραυματίστηκαν και τέσσερα άτομα, δύο εκ των οποίων αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο τρίτος νεκρός είναι ο άνδρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, ενώ προσπαθούσε να απομακρυνθεί από το σημείο των πυροβολισμών, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Νάζου και Κουρτίδου, στα Κάτω Πατήσια.

Λίγο μετά τις 21:30, το βράδυ του Σαββάτου, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Νάζου και Κουρτίδου, στα Κάτω Πατήσια, έγινε συμπλοκή επτά ανθρώπων, χωρίς να είναι γνωστοί ακόμη οι λόγοι.

Οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου Mercedes πυροβόλησε νεαρό οδηγό μοτοσικλέτας, τραυματίζοντάς τον πολύ σοβαρά.

Την μοτοσικλέτα ακολουθούσε ο πατέρας του θύματος, με αυτοκίνητο Audi, στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο πρόσωπα.

Ο πατέρας, πάντα σύμφωνα με τις πηγές της ΕΛΑΣ, πυροβόλησε τον δράστη του τραυματισμού του γιού του και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο συνοδηγός του Audi, που προσπάθησε να τρέξει για να καλυφθεί, χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Ταυτόχρονα, άλλο πρόσωπο που επέβαινε στη Mercedes εγκατέλειψε το αυτοκίνητο. Αμέσως μετά, σταμάτησε διερχόμενο οδηγό και υπό την απειλή όπλου του πήρε το όχημα και διέφυγε.

Η Άμεση Δράση άρχισε αμέσως έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε από τα Πατήσια. Τον εντόπισε στη λεωφόρο Δημοκρατίας 124, στους Αγίους Αναργύρους, όπου πιθανολογείται ότι είχε σκοπό να διαπράξει ληστεία σε μπαρ.

Ο ύποπτος επιχείρησε να διαφύγει πεζός. Το περιπολικό τον ακολούθησε. Τότε ο άνδρας πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον ένα στο πόδι, ενώ ο δεύτερος δέχθηκε σφαίρα ψηλά στην ωμοπλάτη, η οποία εξοστρακίστηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο και τον τραυμάτισε στον μηρό. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να τραυματίσουν θανάσιμα τον ένοπλο.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Τους επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνος Σκούμας. Ο νεαρός που τραυματίστηκε στα Πατήσια από τις σφαίρες του κακοποιού διακομίστηκε σε νοσοκομείο σε πολύ σοβαρή κατάσταση και έχει διασωληνωθεί. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε ο συνοδηγός που τραυματίστηκε.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

