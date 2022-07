Αθλητικά

Ρονάλντο: Τα σενάρια αποχώρησής του από την Μάντεστερ Γιουνάιτεντ

Οι δύο βασικές επιλογές για το «κλείσιμο» της ποδοσφαιρικής καριέρας του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έντονη αίσθηση προκάλεσαν τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το βράδυ του Σαββάτου (02/07), σύμφωνα με τα οποία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, θέλει να φύγει από την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ.

Η ιστοσελίδα «The Athletic», που αποκάλυψε την... βόμβα, αναφέρει ότι ο διάσημος Πορτογάλος, θέλει να παίξει στο Champions League, για τουλάχιστον μια τελευταία φορά στην καριέρα του, προκειμένου να... μετρήσει τον εαυτό του απέναντι στους κορυφαίους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πριν αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Και το γεγονός, ότι προς το παρόν οι «κόκκινοι διάβολοι» κινούνται ιδιαίτερα... νωχελικά στο «μεταγραφικό παζάρι», σε αντίθεση με τους άλλους «μεγάλους» της «γηραιάς ηπείρου», είναι ο λόγος που ο 37χρονος επιθετικός, θέλει να φύγει από το «Ολντ Τράφορντ».

Όσον αφορά στους επίδοξους... μνηστήρες, ελάχιστοι είναι οι σύλλογοι, που μπορούν να ικανοποιήσουν οικονομικά τον CR7. Όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, με την μόνη διαφορά, ότι οι διοικούντες τους πρωταθλητές Γαλλίας, δεν έχουν τον Ρονάλντο στον βασικό σχεδιασμό τους, χωρίς ασφαλώς να αποκλείονται από την «κούρσα». Κατά συνέπεια, οι πιθανότερες επιλογές για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή, είναι επί της ουσίας δύο. Πρόκειται για την Τσέλσι και την Μπάγερν Μονάχου, με τους δύο συλλόγους να εξετάζουν σοβαρά το θέμα και μάλιστα με τους ιθύνοντες των Λονδρέζων, να έχουν ήδη συναντηθεί με τον μάνατζερ του διάσημου άσου, την περασμένη εβδομάδα.

