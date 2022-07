Κοινωνία

Λευκάδα: Φωτιά στο Πόρτο Κατσίκι

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Πόρτο Κατσίκι της Λευκάδας.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο και έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν επίγεια και από αέρος.

Σύμφωνα με πληροφοριες, στην πυρκαγιά επιχειρούν 32 Πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πόρτο Κατσίκι Λευκάδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022

