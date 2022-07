Κοινωνία

Κάτω Πατήσια - Άγιοι Ανάργυροι: Το χρονικό των αιματηρών συμπλοκών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νύχτα τρόμου στην Αθήνα. Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός. Συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ.



Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί, είναι ο απολογισμός ένοπλων συμπλοκών που σημειώθηκαν σε Κάτω Πατήσια και Αγίους Αναργύρους το βράδυ του Σαββάτου.

Ένας 48χρονος άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτώσει έναν άνδρα. Στη συνέχεια έκλεψε αυτοκίνητο, έκανε ληστεία και πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών οι οποίοι με τη σειρά τους ανταπέδωσαν τα πυρά.

Ο δράστης έπεσε νεκρός, ενώ οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Βράδυ Σαββάτου, ώρα 21.30. Ένας άνδρας είναι πεσμένος στο δρόμο στα Κάτω Πατήσια. Άλλα δύο άτομα τσακώνονται. Αμέσως μετά ακούγεται ένας πυροβολισμός.

Όλα ξεκίνησαν μετά από μία συμπλοκή στη διασταύρωση των οδών Νάζου και Κουρτίδου στα Κάτω Πατήσια. Ο 50χρονος δράστης πυροβολεί και σκοτώνει έναν άνδρα. Από τις σφαίρες τραυματίζεται ένας ακόμη ενώ υπάρχει και τρίτο άτομα το οποίο παρασύρεται από αυτοκίνητο που οδηγεί μία γυναίκα.

Στο σημείο φτάνουν ασθενοφόρα για να μεταφέρουν στο νοσοκομείο τα θύματα. Λίγες ώρες αργότερα ο άνδρας που παρασύρθηκε αφήνει την τελευταία του πνοή.

Αμέσως μετά ο δράστης απειλεί με το όπλο οδηγό διερχόμενου αυτοκινήτου το οποίο κλέβει.

O 50χρονος φτάνει στους Αγίους Αναργύρους όπου κάνει ληστεία σε ένα μπαρ.

Βγαίνοντας αρχίζει να κινείται στην περιοχή. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί έχουν περιγραφές για τα ρούχα που φοράει και τα χαρακτηριστικά του και προσπαθούν να τον εντοπίσουν. Αυτό δεν αργεί να γίνει. Στη λεωφόρο Δημοκρατίας ο δράστης νομίζει ότι το περιπολικό είναι ταξί και κάνει νόημα για να σταματήσει. Όταν καταλαβαίνει ότι βρίσκεται μπροστά σε αστυνομικούς τραβάει ξανά όπλο και πυροβολεί.

Οι αστυνομικοί ανταποδίδουν τα πυρά και τον σκοτώνουν.

Η λεωφόρος Δημοκρατίας έχει αποκλειστεί και φτάνουν ασθενοφόρα για να μεταφέρουν στο νοσοκομείο τους τραυματίες αστυνομικούς. Ο ένας έχει δεχθεί σφαίρα στο πόδι και δεύτερος στην ωμοπλάτη.





Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επισκέφτηκε τους τραυματίες αστυνομικούς

Την ώρα που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονταν στο τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τους τραυματίες αστυνομικούς στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

«Μιλήσαμε με τους δύο αστυνομικούς μας, μαζί με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι γιατροί μας ενημερώνουν ότι είναι εκτός κινδύνου. Θέλω να πω δημοσίως ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο αστυνομικούς γιατί έδρασαν με αυτοθυσία», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Οι αστυνομικοί ερευνούν το παρελθόν του δράστη και των θυμάτων ώστε να μάθουν τα αίτια της συμπλοκής στα Κάτω Πατήσια.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Τουρίστας πέθανε στην παραλία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: “παράθυρο” για νέα μέτρα σε καύσιμα και ρεύμα

Κίνδυνος για πανδημίες από μικρόβια “κλειδωμένα” στους πάγους