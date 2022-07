Κοινωνία

Μοναστηράκι: Τηλεφώνημα για βόμβα στον σταθμό του μετρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι.



Εκκενώθηκε ο σταθμός του Μετρό Μοναστηράκι, καθώς υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Άγνωστος τηλεφώνησε στο zougla.gr και υποστήριξε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα που πρόκειται να εκραγεί στις 17:48.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ο σταθμός έχει εκκενωθεί.

Μάλιστα όπως επισημαίνει η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωση που εξέδωσε οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:



"Η ΣΤΑ.ΣΥ. ενημερώνει το επιβατικό κοινό, πως ο σταθμός “Μοναστηράκι” των Γραμμών 1 & 3 του Μετρό εκκενώθηκε, καθ’ υπόδειξη της ΕΛ.ΑΣ. μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Οι συρμοί διέρχονται από το σταθμό, χωρίς να πραγματοποιούν στάση".

Ειδήσεις σήμερα:

Αιδηψός: Γέννησε η γατούλα που κλώτσησαν στη θάλασσα (εικόνες)

Καβάλα: Άγνωστοι έριξαν φόλες και σκότωσαν 12 σκυλιά (εικόνες)

Ρονάλντο: Τα σενάρια αποχώρησής του από την Μάντεστερ Γιουνάιτεντ