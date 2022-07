Κοινωνία

Κάτω Πατήσια - Άγιοι Ανάργυροι: Ο "πιστολέρο", το βαρύ ποινικό παρελθόν και το... ξεκαθάρισμα

Γνώριμοι των Αρχών τρεις εκ των εμπλεκομένων στο μακελειό. Που στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας. Το χρονικό του μακελειού.



Βαρύ ποινικό παρελθόν, είχαν σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις από τους εμπλεκόμενους στην ένοπλη συμπλοκή χτες στο βράδυ στα Πατήσια, την οποία ακολούθησε και αστυνομική καταδίωξη του ενός στους Αγίους Αναργύρους, με αποτέλεσμα τους θανάτους τριών συνολικά ατόμων και στον τραυματισμό άλλων τριών (εκ των οποίων οι δύο είναι οι αστυνομικοί που νοσηλεύονται στο 410 Στρατιωτικό Νοσοκομείο).

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής που ασχολούνται με την υπόθεση, εκτιμούν από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ότι η αρχική συμπλοκή οφείλεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών για παράνομες δοσοληψίες (πιθανότατα της λεγόμενης αλβανικής μαφίας, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι αλβανικής υπηκοότητας), ενώ εμπλέκονται συνολικά εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα 43 ετών, η οποία έχει συλληφθεί.

Νεκροί είναι, ο 48χρονος «πιστολέρο», που φαίνεται ότι ξεκίνησε το μακελειό στα Πατήσια και σκοτώθηκε στην συμπλοκή του με τους αστυνομικούς στους Αγίους Αναργύρους, ένας 46χρονος πρώην συνεργός του και ένας 23χρονος, τον οποίο πάτησαν δύο φορές με αυτοκίνητο.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την προανάκριση που διενεργεί το τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, τα δραματικά γεγονότα εκτυλίχτηκαν ως εξής:

Κατά τις βραδινές ώρες, χθες, στην περιοχή των Πατησίων (Κουρτίδου και Γ. Νάζου), ο 48χρονος αλλοδαπός οδηγώντας αυτοκίνητο μάρκας «Μερσεντές», με συνεπιβάτη την 43χρονη ομοεθνή του, πυροβόλησε σε βάρος ομάδας αλλοδαπών (7 συνολικά), οι οποίοι επέβαιναν σε μία μοτοσικλέτα και δύο ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τον έναν από αυτούς (23χρονο αλλοδαπό), ο οποίος ήταν συνοδηγός στο ένα όχημα της αντίπαλης ομάδας και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας.

Από τις σφαίρες έπεσε νεκρός ο 46χρονος που οδηγούσε την μοτοσικλέτα, ενώ τραυματίστηκε και ο 22χρονος γιος του, που οδηγούσε το πίσω αυτοκίνητο με συνοδηγό τον 23χρονο.

Στη συνέχεια η 43χρονη αλλοδαπή, που ήταν μαζί με τον «πιστολέρο», πήρε το τιμόνι του αυτοκινήτου και πάτησε δεύτερη φορά τον 23χρονο που ήταν ήδη τραυματισμένος στο δρόμο και οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Ο 48χρονος διέφυγε πεζός από το σημείο και με την απειλή όπλου, αφαίρεσε αυτοκίνητο από διερχόμενο οδηγό και κινήθηκε προς την περιοχή των Αχαρνών. Ακολούθως, στους Αγίους Αναργύρους, εισήλθε σε μπαρ και αφαίρεσε χρηματικό ποσό από τον ιδιοκτήτη, με την απειλή όπλου. Εξερχόμενος από το κατάστημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της 'Αμεσης Δράσης οι οποίοι τον αναζητούσαν και τον αναγνώρισαν από τις περιγραφές.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ελέγξουν, αλλά ο 48χρονος, στη θέα του περιπολiκού πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας τον ένα στο στήθος και στα πόδια και τον δεύτερο στα πόδια. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί δύο πιστόλια, 3 αυτοκίνητα και μια μοτοσυκλέτα και έχουν προσαχθεί και εξετάζονται πέντε ακόμη άτομα.

Το ένα από τα πιστόλια, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρέθηκε στην κατοχή της γυναίκας που συνελήφθη, ενώ το άλλο ήταν του 48χρονου που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών στους Αγίους Αναργύρους.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 48χρονος ήταν σεσημασμένος για βαριά αδικήματα και συγκεκριμένα για ναρκωτικά και όπλα, διακεκριμένες κλοπές και εγκληματική οργάνωση και είχε συλληφθεί στο παρελθόν επτά φορές.

Ο 46χρονος με την μοτοσικλέτα, τον οποίο σκότωσε ο πρώτος στα Πατήσια, είχε συλληφθεί στις 31 Μαΐου μαζί με τον δράστη για εμπόριο κοκαΐνης.

Η 43χρονη γυναίκα είναι επίσης σεσημασμένη για παράβαση του νόμου περί εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, και μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

