Formula 1: Σφοδρή σύγκρουση - Αναποδογύρισε το μονοθέσιο του Ζου (βίντεο)

Τρομακτικές εικόνες από το ατύχημα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα είχε ο πιλότος της Alfa Romeo, Γκουάνγιου Ζου, όταν το μονοθέσιό του, εξετράπη και έκανε μια τρελή πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, το μονοθέσιο, συγκρούστηκε και γύρισε ανάποδα κατά την έκκίνηση του Grand Prix της Βρετανίας.

Ο οδηγός, είχε "άγιο" καθώς βγήκε αλώβητος από το όχημα και ο αγώνας διακόπηκε για αρκετά λεπτά.

Spectator’s view of the shunt. Underlines the severity & violence. #F1 pic.twitter.com/7j4vO6QOBe — Mark Gallagher (@_markgallagher) July 3, 2022

