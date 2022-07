Πολιτισμός

Πέθανε η Ντίνα Κώνστα

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση της απώλειας της αγαπημένης ηθοποιού.



Σε ηλικία 83 ετών άφησε την τελευταία πνοή της η ηθοποιός Ντίνα Κώνστα, που αγαπήθηκε από το κοινό για πολλές ερμηνείες της αλλά ιδιαίτερα για τον ρόλο της Ντένης Μαρκορά στη σειρά «Δύο ξένοι».

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, μέσα από το προφίλ του στο Facebook.

«Μόλις πληροφορήθηκα από τον πατέρα Συμεων το θλιβερό νέο που θα μας γεμίσει όλους πόνο! Η πολυαγαπημένη μας, η σπουδαία ηθοποιός, η αγωνίστρια δημοκράτισσα, η πολυτάλαντη συνάδελφος και ταυτόχρονα χαμηλών τόνων κι αθόρυβη φίλη μας έφυγε από κοντά μας σήμερα στις 7 το πρωί… Ντινακι μας, που μας χάρισες τόσες σπουδαίες ερμηνειες στο Θέατρο κι ανεπαναληπτες δημιουργίες κάθε ειδους στην τηλεόραση θα μας λείψεις πολύ!!!! ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΓΛΥΚΕΙΑ ΜΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.





