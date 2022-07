Κοινωνία

Φωτιά στην Αχαΐα: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαίνεται η πυρκαγιά στην περιοχή Πόρτες Αχαΐας. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή Πόρτες στην Αχαΐα, έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και μετά τη δύση του ηλίου, δεν θα μπορεί να υπάρχει συνδρομή από τα εναέρια μέσα.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, με την πυρκαγιά να κατευθύνεται προς την Πηνεία.

Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες δεν έχει μπει η φωτιά στον οικισμό Βάλμης, υπάρχει κίνδυνος αλλά κάπως έχει “περιφρουρηθεί” από πυροσβεστικές δυνάμεις.

Πλέον μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται 3-4 χλμ από την Βάλμη όπου η φωτιά έχει προχωρήσει και και καίει το δάσος Κοτρώνας.

Στο σημείο βρισκονται 30 πυροσβέστες, 43 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπορου, 11 εναέρια, με ενισχύσεις από άλλες περιοχές να καταφτάνουν.

Οι πυκνοί καπνοί, ήδη είναι ορατοί και από την πόλη του Πύργου, με το έργο των πυροσβεστών να χαρακτηρίζεται σίγουρα ως δύσκολο.

Τρεις κοινότητες του δήμου Ήλιδας στην Ηλεία απειλεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες στην περιοχή Πόρτες της Αχαΐας και στη συνέχεια πέρασε στη γειτονική περιφερειακή ενότητα.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Βασίλης Γιαννόπουλος, «το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς τις κοινότητες, Κότρωνα και Καραγιαννέικα, οι οποίες έχουν ήδη εκκενωθεί, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν τη φωτιά πριν φθάσει στην ορεινή κοινότητα, Λάττα».

Σύμφωνα πάντα με τον αντιπεριφερειάρχη, «η κοινότητα Λάττα βρίσκεται σε δύσβατο σημείο με πυκνή βλάστηση και ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή, ενώ μηχανήματα έργου της περιφέρειας ανοίγουν αγροτικούς δρόμους και αντιπυρικές ζώνες».

Επίσης, ο Βασίλης Γιαννόπουλος, ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο που κατευθυνόταν προς την κοινότητα Βάλμη, έχοντας μάλιστα πλησιάσει τα πρώτα σπίτια σε απόσταση περίπου 150 μέτρων».

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου Αττικής επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 3, 2022

Πηγή: patrisnews.com

Ειδήσεις σήμερα:

Θέμης Αδαμαντίδης: Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που η σύντροφός του πέφτει θύμα βιαιοπραγίας

Ιωάννινα: Μαιευτήρας υπέστη έμφραγμα την ώρα του τοκετού

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο: “Χάλκινη” η Εθνική