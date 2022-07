Κόσμος

Κλιματική αλλαγή: έκκληση Γκουτέρες για τους ωκεανούς

Τι ζητά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από τους ηγέτες των χωρών όλου του πλανήτη, αλλά και από τους επικεφαλής μεγάλων εταιρειών.



Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση σε κυβερνήσεις και εταιρείες για να συμμετάσχουν στη μάχη για τη διάσωση των ωκεανών που πεθαίνουν, δεσμεύοντας περισσότερα κεφάλαια ώστε να βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο για τη διαχείρισή τους.

Περίπου 7.000 άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς που διεξάγεται στη Λισαβόνα, ανάμεσα στους οποίους αρχηγοί κρατών, επιστήμονες και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που θα αξιολογήσουν την πρόοδο στην εφαρμογή μιας κατευθυντήριας οδηγίας για την προστασία της θαλάσσιας ζωής.

«Δυστυχώς θεωρήσαμε τους ωκεανούς δεδομένους και σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι μ’ αυτό που θα αποκαλούσα ‘κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους ωκεανούς’», δήλωσε ο Γκουτέρες. «Πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία».

Ο Γκουτέρες δήλωσε πως χρειάζονται συμβιωτικά επιχειρηματικά μοντέλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ωκεανούς να παράγουν περισσότερα τρόφιμα και περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια.

«Αυτό σημαίνει νέα επίπεδα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης», τόνισε.

Οι ωκεανοί καλύπτουν περίπου το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, παράγουν το 50% του οξυγόνου και απορροφούν το 25% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ωστόσο η κλιματική αλλαγή ωθεί τις θερμοκρασίες των ωκεανών σε επίπεδα ρεκόρ και τους καθιστά περισσότερο όξινους, δήλωσε ο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι περίπου οκτώ εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων εισέρχονται κάθε χρόνο στους ωκεανούς.

«Χωρίς αποφασιστική δράση, μέχρι το 2050 το βάρος των πλαστικών στους ωκεανούς μπορεί να είναι μεγαλύτερο απ’ αυτό όλων των ψαριών που ζουν σ’ αυτούς», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

Τον Μάρτιο, τα κράτη μέλη του ΟΗΕ απέτυχαν να συμφωνήσουν σε μια συνθήκη για την προστασία των ανοιχτών θαλασσών από την εκμετάλλευση.

