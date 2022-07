Κοινωνία

Έγκλημα στην Αγία Βαρβάρα

Ο δράστης τηλεφώνησε στην Αστυνομία λέγοντας ότι επρόκειτο για ληστεία. Συγγενής της συζύγου του δράστη φέρεται να είναι ι νεκρός.

Ιδιοκτήτης σπιτιού σκότωσε ένα άνδρα περίπου 64 ετών, εντός της οικίας του, λίγο πριν τις 20:00, στην Αγία Βαρβάρα.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος είναι αιγυπτιακής υπηκοότητας, 38 ετών, τηλεφώνησε μετά τις 21:00 στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι έχει σκοτώσει συγγενή της συζύγου του, ο οποίος μπήκε να κλέψει στο σπίτι του στην οδό Γορτυνίας 19.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 38χρονος χτύπησε με αντικείμενο τον 64χρονο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί οι οποίοι ερευνούν την υπόθεση.

