Μεσογειακοί Αγώνες: “χρυσός” ο Βαζαίος στα 200 μέτρα μικτή ατομική

Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Μάρκος με ατομικό ρεκόρ και χάλκινο η Πεσιρίδου.

Ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κολύμβηση στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν, αυτή τη φορά από τον Ανδρέα Βαζαίο. Ο αθλητής του ΟΦ Νέας Ιωνίας πήρε την πρώτη θέση στα 200μ. μικτή ατομική με 1:58.83, από κοινού με τον Αλγερινό Τζαουάντ Σιούντ, που σημείωσε ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Ο 28χρονος κολυμβητής σημείωσε μάλιστα την καλύτερη φετινή του επίδοση, δημιουργώντας προσδοκίες ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ακολουθεί.

Ασημένιο μετάλλιο με ατομικό ρεκόρ ο Μάρκος

Λίγη ώρα μετά τη νίκη του στα 400μ. ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος κατέκτησε και δεύτερο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν, αυτή τη φορά ασημένιο, στα 1.500μ. ελεύθερο. Ο Ελληνας πρωταθλητής έδωσε ξανά μάχη με τον Γάλλο Γιορίς Λεβί Μπουσό, όπως και στα 400μ., αλλά αυτή τη φορά τερμάτισε δεύτερος με 15:11.47, έναντι 15:10.11 του αντιπάλου του. Ο Μάρκος, ο οποίος προηγείτο μέχρι 250μ. πριν το τέλος, βελτίωσε κατά περίπου οκτώ δευτερόλεπτα το ατομικό του ρεκόρ.

Χάλκινο η Πεσιρίδου στα 100μ. εμπόδια

Δύο μετάλλια ήρθαν για την εθνική ομάδα στίβους στους Μεσογειακούς Αγώνες του Οράν, σήμερα, Κυριακή (3/7). Το εξαιρετικό φινάλε «υπέγραψαν» η Τατιάνα Γκούσιν και η Ελισάβετ Πεσιρίδου. Συγκεκριμένα, η Τατιάνα Γκούσιν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα εις ύψος με 1.90μ., ενώ το χάλκινο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος η Ελισάβετ Πεσιρίδου στα 100μ. εμπόδια με 13.23.

