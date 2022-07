Κόσμος

Κοπεγχάγη: ο απολογισμός του μακελειού σε εμπορικό κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί, τραυματίες και πληγωμένο το αίσθημα ασφάλειας στην πρωτεύουσα της Δανίας.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις από τους αρκετούς τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από την επίθεση ενόπλου σε εμπορικό κέντρο στην πρωτεύουσα της Δανίας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας της Κοπεγχάγης, ο Σέραν Τόμασεν.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας, οι αρχές είναι πεπεισμένες πως ο 22χρονος Δανός τον οποίο έχουν θέσει υπό κράτηση ήταν ο δράστης της επίθεσης στο εμπορικό κέντρο Fields, που βρίσκεται περί τα μισά της διαδρομής από το κέντρο της πρωτεύουσας της Δανίας προς το αεροδρόμιό της.

Ο κ. Τόμασεν εξήγησε πως ο νεαρός είχε στην κατοχή του τουφέκι και πυρομαχικά όταν συνελήφθη. Του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και θα οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστή, πρόσθεσε.

Ανέφερε πως ο 22χρονος ήταν γνωστός στην αστυνομία, αλλά «περιφερειακά», κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανέφερε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρέντεριξεν από την πλευρά της τόνισε πως «η Δανία επλήγη από μια απάνθρωπη επίθεση» το βράδυ χθες Κυριακή: «Άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ακόμη περισσότεροι τραυματίστηκαν. Αθώες οικογένειες, που ψώνιζαν ή είχαν βγει να φάνε έξω. Παιδιά, έφηβοι κι ενήλικοι».

«Η όμορφη και συνήθως τόσο ασφαλής πρωτεύουσά μας άλλαξε μέσα σε μια στιγμή», πρόσθεσε η κυρία Φρέντεριξεν. «Θέλω να ενθαρρύνω τους Δανούς να σταθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου, να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο αυτή τη δύσκολη στιγμή».