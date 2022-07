Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Αύξηση έως 120% στο ιικό φορτίο

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την αύξηση του κρουσμάτων του κορονοϊού.

«Έτσι θα μάθουμε να ζούμε», προέβλεψε για το μέλλον της πανδημίας ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την αύξηση των κρουσμάτων.

«Η αύξηση του ιικού φορτίου μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, ξεπερνά το 120%, σε Λάρισα, Θεσσαλονίκη, νησιά, Αττική, Χανιά και Ρέθυμνο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής εξήγησε ότι, η αύξηση αυτή οφείλεται «σε δύο νέες παραλλαγές της Όμικρον».

«Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι θα τον ξεπεράσουμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν», σημείωσε και κατέληξε πως, «ετοιμάζεται εμβόλιο που θα έχει τα δύο νέα στελέχη του κορονοϊού και της γρίπης», υπογραμμίζοντας ότι, το εμβόλιο προστατεύει από τη βαριά νόσηση και τα χειρότερα και όχι από τη μετάδοση του ιού.

