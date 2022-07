Οικονομία

National Geographic: Τρία ελληνικά νησιά στον πράσινο κατάλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τρία ελληνικά νησιά που βρίσκονται στον πράσινο κατάλογο του ισπανόφωνου National Geographic.

Η Αστυπάλαια, η Νάξος και η Ίος βρίσκονται στον πράσινο κατάλογος Ελληνικών προορισμών του Ισπανόφωνου National Geographic που φέρει τον τίτλο "τα νησιά που θέλουν να είναι ελεύθερα".

Σύμφωνα με το περιοδικό, η Αστυπάλαια, η Νάξος και η Ίος είναι τρία παραδείγματα νησιών που παρά την ασύγκριτη ομορφιά τους, αντιστέκονται στις «σειρήνες» του μαζικού τουρισμού.

Σχετικά με την Αστυπάλαια, το μέσο αναφέρει πως οι 1.300 κάτοικοι του μικρού πανέμορφου νησιού μαζί με τον Δήμο αποδεικνύουν πως ο «πράσινος» τρόπος ζωής είναι εφικτός. Οι παραδοσιακές δημόσιες συγκοινωνίες και τα ιδιωτικά οχήματα έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται από ηλεκτρικές μονάδες, το δίκτυο των σταθμών φόρτισης επεκτείνεται και ήδη λειτουργεί υπηρεσία e-car sharing. Σύμφωνα με το άρθρο, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έχει κάνει σαφή την πρόθεση του για αλλαγή «πλώρης» προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως την πεζοπορία και την ποδηλασία. Το νησί της Αριάδνης είναι ευλογημένο με μία εντυπωσιακή ακτογραμμή, εύφορες και φωτεινές κοιλάδες, ιστορικά μνημεία και ένα «μυθικό» βουνό, το όρος Ζας. Τέλος τονίζεται πως ο Δήμος Ιητών έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά για την εξοικονόμηση του πιο πολύτιμου αγαθού στα Ελληνικά νησιά, του νερού. Πρόσφατα το μαγευτικό νησί του Ομήρου απέσπασε βραβείο για την «έξυπνη» διαχείριση των υδατικών πόρων, ενώ ολοκληρώθηκε μεγάλο πρόγραμμα φυτεύσεων νέων δέντρων και ανθοφόρων φυτών.

«Στην Ίο σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα με άξονα το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τις ειδικές μορφές τουρισμού, ώστε μαζί με τις παραλίες, τη διασκέδαση και τη γαστρονομία να αποτελέσουμε ένα πρότυπο προορισμού με πολλές γοητευτικές αντιθέσεις», δηλώνει ο δήμαρχος Ιητών, Γκίκας Γκίκας.

«Η Αστυπάλαια εξελίσσεται διαρκώς σε μια συνδυαστική ταξιδιωτική εμπειρία αειφορίας και αυθεντικότητας που έχει δώσει νέα ταυτότητα και ώθηση στην πεταλούδα του Αιγαίου», επισημαίνει ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας.

«Το αφήγημα μας για τη Νάξο, ως το μοναδικό νησί των Κυκλάδων με τόσο μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών δραστηριοτήτων, εντυπωσιάζει, με τις τουριστικές ροές να συντηρούνται και μετά τον Αύγουστο», εξηγεί ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκροί μαθήτρια και νεαρός (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: τα τελευταία επεισόδια και το μεγάλο φινάλε (εικόνες)

Κορονοϊός – Θωμαΐδης: Αύξηση έως 120% στο ιικό φορτίο