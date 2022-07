Life

Ντίνα Κώνστα: η σχέση της με τη... Ντένη Μαρκορά και η απόφασή της την προσωπική της ζωή (βίντεο)

Όλα όσα είπε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για την αγαπημένη ηθοποιό, που έφυγε από τη ζωή.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” το πρωί της Δευτέρας, για τη συνεργάτιδά της, Ντίνα Κώνστα που έφυγε από τη ζωή.

Ως έναν άνθρωπό ντόμπρο και με πάρα πολύ χιούμορ και πολύ σπουδαίο χαρακτηρίζει αρχικά η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου την ηθοποιό Ντίνα Κώνστα που έφυγε από τη ζωή και σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Σχετικά με την τεράστια πορεία της στο θέατρο, αλλά την αναγνώρισή της μέσα από την τηλεόραση, είπε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: “Τις επιλογές της της πλήρωσε και με κόπο κατάφερε ό,τι είχε κάνει στη ζωή της. Πάρα πολλοι ηθοποιοί, όπως η Ντίνα Κώνστα, ο κόσμος δεν τους γνωρίζει γιατί στο θέατρο είναι περιορισμένοι οι θεατές.” και συνεχίζει η ηθοποιός, “όμως η Ντίνα ειχε τεράστια επιτυχία στο θέατρο. Είχε παίξει φανταστικούς ρόλους είχα δει το μεγαλείο της. Στη παράσταση Σωτηρία Μπέλλου ήταν εκπληκτική.

Όπως ανέφερε η ηθοποιός, η Ντίνα Κώνστα, δεν είχε καμία σχέση με τον ρόλο της ως Ντένη Μαρκορά και ήταν… “Δύο Ξένοι”. Τόνισε όμως πως η εκλιπούσα ηθοποιός, είχε καταπληκτικό χιούμορ και καυστικό.

Δεν ήθελε να κάνει οικογένεια, είχε επιλέξει να ζει μόνη της με άποψη και ιδεολογία και είχε πολύ έντονη πολιτική δράση και κρατούσε πολύ χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή.

