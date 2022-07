Πολιτική

Κικίλιας στον ΑΝΤ1: Η τουριστική σεζόν θα τελειώσει Δεκέμβριο

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το «Τουρισμός για Όλους» και πώς θα χρησιμοποιηθεί το voucher. Η επιμήκυνση της σεζόν και οι προορισμοί που «ανεβαίνουν».

«Γίνεται από το χειμώνα πολύ σκληρή δουλειά για την επιμήκυνση της σεζόν», είπε ο Υπουργός Τουρισμού στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις εννέα απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα.

Επικαλούμενος διεθνή στοιχεία κρατήσεων για το τρίτο τρίμηνο του 2022, είπε πως, «6 από τους 10 προορισμούς είναι ελληνικοί», μεταξύ των οποίων η Ρόδος, η Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική και η Αθήνα.

Ο Βασίλης Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση ελληνικών προϊόντων από την πλειοψηφία των ξενοδοχείων, επισημαίνοντας ότι, στόχος είναι «να γεμίσουν οι τσέπες της ελληνικής οικογένειας».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε μη παραδοσιακούς προορισμούς, που «βλέπουν» την πληρότητά τους να εκτοξεύεται, φέρνοντας πως παράδειγμα τη Θάσο και την Ήπειρο, μεταξύ άλλων.

«Η τουριστική σεζόν φέτος θα τελειώσει το Δεκέμβρη», εκτίμησε.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κίνδυνος με την εξάπλωση του κορονοϊού μέσω του ανοίγματος του τουρισμού, σημείωσε πως «τα καταφέραμε όταν δεν είχαμε εμβόλια, θα τα καταφέρουμε και τώρα, η πλειονότητα τουριστών και Ελλήνων κινούνται σε εξωτερικούς χώρους. Από εκεί και πέρα, πρέπει όλοι να προσέχουμε».

Επιδότηση του τουρισμού

Στις 8-9 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», που θα παρέχει ψηφιακή κάρτα 150 ευρώ προς χρήση σε οποιοδήποτε κατάλυμα.

Τα κριτήρια, σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι

16.000 ατομικό εισόδημα

28.000 σε ζευγάρι

Προσαύξηση 1.500 ανά τέκνο, για τα δύο πρώτα παιδιά.

Επιπλέον, θα δοθούν χωρίς κριτήρια και τα EviaPass και SamosPass, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε όποια επιχείρηση επιθυμεί ο κάτοχός τους.

Κληθείς να σχολιάσει το “Turkagean” και το αν σκοπεύει η ελληνική πλευρά να κάνει κάτι, ο Βασίλης Κικίλιας ξεκαθάρισε πως, «δεν σκοπεύουμε να κάνουμε καμπάνια για το Αιγαίο. Το Αιγαίο, τα νησιά μας, οι ελληνικές διακοπές, είναι γνωστό σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα μπούμε εμείς στην ίδια πλάστιγγα».

