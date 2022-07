Κοινωνία

Νέο Φάληρο: χτύπησε την σύντροφό του και την παράτησε στη μέση του δρόμου

Περιστατικό έμφυλης βίας έλαβε χώρα στο Φάληρο τα ξημερώματα της Κυριακής, με θύμα 30χρονη γυναίκα.

Νέα επίθεση έμφυλης βίας, αυτήν τη φορά στο Νέο Φάληρο, όπου μία γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το ζευγάρι άρχισε να καβγαδίζει στο αυτοκίνητο του 22χρονου.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο κι ο νεαρός άρχισε να χτυπά την 30χρονη σύντροφό του, την οποία πέταξε στο δρόμο και την εγκατέλειψε εκεί!

Η γυναίκα, σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς.

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση σε βάρος του συντρόφου της στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων – Νέου Φαλήρου.

