Παξοί: προσάραξη θαλαμηγού και επιχείρηση διάσωσης

Επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση των επιβαινόντων στη θαλαμηγό.

Ένα ναυτικό ατύχημα συνέβη στους Παξούς, όταν θαλαμηγός προσάραξε σε ύφαλο.

Στη θαλαμηγό «Green Wishper» σημαίας Τζέρσεϋ, επιβάτες ήταν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν μετά την επιχείρηση του Λιμενικού Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών οι τρεις επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα «Γαϊου».

Από το Λιμενικό Σταθμό Παξών που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλους του «Green Wishper» μέχρι προσκόμισης βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού



«Ειδικότερα, οι Λιμενικές Αρχές Κέρκυρας και Παξών ενημερώθηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για προσάραξη του σκάφους «GREEN WISHPER» σημαίας Τζέρσεϋ, με τρεις 3 ξένης καταγωγής επιβαίνοντες, στην θαλάσσια περιοχή Παξών στον ύφαλο Παναγιά.

Στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ναυαγοσωστικό σκάφος καθώς και το Ρ/Κ «ΙΩΑΝΝΗΣ» Ν.Π. 12454 προς παροχή συνδρομής, όπου εντόπισαν το εν λόγω Θ/Γ το οποίο είχε προσαράξει, προκαλώντας ζημιές επί του σκάφους και εισροή υδάτων.

Άμεσα πραγματοποιήθηκε εκκένωση του σκάφους, με τους τρεις επιβαίνοντες να επιβιβάζονται, καλά στην υγεία τους στο Ε/Π-Α/Ψ «ΙΩΑΝΝΗΣ» Σ.Π. 327 το οποίο είχε μεταβεί στο σημείο προς παροχή βοήθειας, με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής και τους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα «ΓΑΪΟΥ» ν. Παξών.

Στο προσαραγμένο σκάφος παρατηρήθηκε κλίση λόγω της εισροής υδάτων και τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα προς αποφυγή ρύπανσης, ενώ τοποθετήθηκαν ακόμα φωτεινοί σημαντήρες στη πλώρη και τη πρύμνη για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Από το Λιμενικό Σταθμό Παξών που διενεργεί τη προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλους του «GREEN WISHPER» μέχρι προσκόμισης βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα, ενώ δε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».

