Κόσμος

Οζντάνγ: Το Αγαθονήσι και τα νησιά δίπλα ανήκουν στο δήμο Αϊδινίου

Νέες απειλές και αβάσιμοι ισχυρισμοί από τον ηγέτη του τουρκικού ακροδεξιού κόμματος. «Σεισμός» από δημοσκόπηση για τον Ερντογάν.

Από τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Νίκης, Ουμιτ Οζντάγ, ήρθαν οι νέες απειλές και οι ισχυρισμοί για τα νησιά του Αιγαίου.

«Το Αγαθονήσι και τα νησιά δίπλα του ανήκουν στο δήμο Αϊδινίου – Έχουμε σχέδια γι’ αυτά τα νησιά, εργαζόμαστε γι’ αυτά. Προτιμώ να μη το αποκαλύψω τώρα . Αλλά δεν αποδεχόμαστε ποτέ την παρούσα κατάσταση, ούτε την κατοχή», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πρόταση που κατέθεσε το κόμμα του στην κυβέρνηση, που είναι «να σταματήσει τον τουρισμό αμέσως από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά».

«Επίσης, θα πρέπει να σταματήσουν τα ταξίδια και την παροχή τροφίμων από αυτά τα νησιά προς την Τουρκία. Η εταιρεία του υπουργού Τουρισμού μεταφέρει τουρίστες στα ελληνικά νησιά», συμπλήρωσε.

Δημοσκόπηση δείχνει χαμένο τον Ερντογάν

Την ώρα που συνεχίζονται οι επεκτατικές ιαχές της τουρκικής κυβέρνησης κι ενώ η γείτονα προετοιμάζεται για εκλογές, μία δημοσκόπηση έρχεται να «καταρρακώσει» τον Ερντογάν.

Η έρευνα της BUPAR για την Τζουμχουριέτ και στο ερώτημα «τι θα ψηφίζατε αν γίνονταν εκλογές την ερχόμενη Κυριακή;», οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

Ερντογάν 23,5%

Το ανθυποψήφιο του 56.7%

19.8% Δεν έχω ιδέα

Η Σαμπάχ, από την άλλη, έχει τίτλους όπως, «Η Ελλάδα παίζει επικίνδυνο παιχνίδι, δεν σταματά να εξοπλίζει τα νησιά που είναι κάτω από τη μύτη μας», με το δημοσίευμα να αναφέρει πως η χώρα μας «μετέτρεψε το Αγαθονήσι σε οπλοστάσιο. Με μυστικό σχέδιο η ελληνική κυβέρνηση προχωρά τοποθετώντας ένα σύστημα drones στα νησιά, σύμφωνα με αποκαλύψεις ελληνικού τύπου. Πρόκειται για ισραηλινά drones».

