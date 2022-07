Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: “Σαρώνουν” οι παραλλαγές ΒΑ4 - ΒΑ5 - Ποιες περιοχές είναι στο “κόκκινο”

Σε ποιες ηλικίες παρουσιάζεται σημαντική αύξηση νέων κρουσμάτων. Στα "κόκκινα" όλη η Ευρώπη. Τα στοιχεία για την Ελλάδα.



Αύξηση του αριθμού των νέων μολύνσεων κυρίως στις τουριστικές περιοχές της χώρας, καταγράφει ο ΕΟΔΥ τις τρεις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Σε έκτακτη ενημέρωση του οργανισμού οι ειδικοί τόνισαν ότι τις τρεις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται σημαντική αύξηση των νέων κρουσμάτων στις ηλικίες 18 έως 24 ετών, ενώ η αύξηση στις άλλες ηλικιακές ομάδες είναι σταθερή. Όσον αφορά τις επαναλοιμώξεις και σε αυτές καταγράφεται αύξηση ανά εβδομάδα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, όπως αυξημένες είναι και οι νοσηλείες σε απλές κλίνες.

Ενθαρρυντικό για τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι η αύξηση των νοσηλίων στις απλές κλίνες δεν μεταφράζεται προς το παρόν τουλάχιστον, σε αύξηση των νοσηλειών σε κλίνες ΜΕΘ αλλά και αύξηση του αριθμού των θανάτων.

Όπως είπε, ο πρόεδρος του οργανισμού, όλη η Ευρώπη πλέον είναι στα κόκκινα όσον αφορά την πανδημία, τονίζοντας ότι είναι συνεχής η αύξηση των νέων κρουσμάτων σε όλες τις κεντρικές, νότιες και βόρειες χώρες της Ηπείρου. Όπως παρατήρησε αυξάνεται σταθερά και ο αριθμός των κρουσμάτων στην ηλικία άνω των 65 ετών, ενώ στις νοσηλείες τα περισσότερα κράτη δεν βρίσκονται στο κόκκινο. Χαμηλός παραμένει και ο αριθμός των νέων διασωληνόσεων στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Η μετάλλαξη που κυριαρχεί στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα -όπου φαίνεται ότι αφορά πάνω από τις μισές μολύνσεις - είναι η Όμικρον και οι παραλλαγές ΒΑ4 και ΒΑ5.

Στην ενημέρωσή του ο κ. Παρασκευής ανέφερε ότι μεγάλη αύξηση στα κρούσματα κορονοϊού παρατηρείται στα Ιόνια νησιά, το νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και την Αττική. Στις περιοχές αυτές η αύξηση των κρουσμάτων συνέβη νωρίτερα, σημείωσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ποσοστό επαναλοιμώξεων αυξήθηκε στις 3 εβδομάδες οπου εντοπίζεται χρονικά η έξαρση της πανδημίας στην χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά τις ηλικιακές ομάδες, η μεγαλύτερη αύξηση τα κρούσματα παρατηρείται στην ομάδα 18 έως 24 ετών, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες η αύξηση δεν είναι σημαντική. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον κ. Παρασκευή καταγράφεται ταυτόχρονα μια αξιόλογη αύξηση στις επαναλοιμώξεις.

