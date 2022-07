Life

“Άγριες Μέλισσες”: Καθηλωτικό επεισόδιο την Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγάλο φινάλε του δράματος πλησιάζει και τα τελευταία επεισόδια της σειράς "Άγριες Μέλισσες" είναι καθηλωτικά.



Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Το Διαφάνι και οι ήρωές του ξεδίπλωσαν την ιστορία τους. Για 3 χρόνια, καθήλωσαν με τον μύθο τους. Έγκλημα, Αδικία, Τιμωρία, Κάθαρση…Το μεγάλο φινάλε του δράματος πλησιάζει…

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Η Ζωή περιμένει οδηγίες για να δώσει τα χρήματα στον Ακύλα, ενώ η Κορίνα με τον Λευτέρη ζητάνε βοήθεια για να τη σώσουν από τα χέρια του. Ο Ντούνιας φοβάται πως η Αιμιλία κινδυνεύει από τον παρανοϊκό γαμπρό της. Ο Παναγιώτης ανακοινώνει στο χωριό την απόφασή του να φύγει. Η Μυρσίνη θέλει να γνωρίσει το εγγόνι της, παρά τις αποκαλύψεις της Αγορίτσας.

'Ενα αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1 παρουσίασε η εκπομπή "Το Πρωινό":

Το τρέιλερ του σημερινού επεισοδίου:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Στεφάνοβα για Αδαμαντίδη: στο σπίτι είναι άλλος άνθρωπος, δεν είναι αυτός που είναι έξω (βίντεο)

Ντίνα Κώνστα: η σχέση της με τη... Ντένη Μαρκορά και η απόφασή της την προσωπική της ζωή (βίντεο)

National Geographic: Τρία ελληνικά νησιά στον πράσινο κατάλογο

Gallery