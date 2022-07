Ιταλία: χιονοστιβάδα παρέσυρε στο θάνατο περιπατητές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τις ιταλικές Άλπεις, τη στιγμή της χιονοστιβάδας.

Έξι νεκροί και οκτώ τραυματίες είναι ο απολογισμός δυστυχήματος στις Ιταλικές Άλπεις, λόγω του οποίου υπάρχουν και πολλοί αγνοούμενοι.

Την Κυριακή κομμάτι πάγου ξεκόλλησε και μαζί με χιόνια και βράχους έπεσε, καταπλάκωσε και παρέσυρε περιπατητές σε ένα από τα διασημότερα μονοπάτια της περιοχής.

Τα συνεργεία διάσωσης, που έσπευσαν στο σημείο, εργάστηκαν επί ώρες, ενώ συνεχίζονταν οι πτώσεις βράχων και πάγων.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP