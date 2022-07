“Το Πρωινό” - Μοιραράκη: δεν ήθελα κανείς να μας λυπάται (βίντεο)

Life

Την πρώτη της συνέντευξη μετά την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου παραχώρησε η Δέσποινα Μοιραράκη, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Η Δέσποινα Μοιραράκη, παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη μετά τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, Γιάννη Κοντούλη, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο Γιάννης Κοντούλης έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από 3,5 χρόνια και γέμισε θλίψη στους οικείους του.

Στην πρώτη της συνέντευξη μετά τη μεγάλη της απώλεια, μιλά με πολύ συγκινητικά λόγια για την απώλεια που βιώνει αλλά και για τον Γολγοθά που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια.

"Στα τέλη του 2018, ο Γιάννης Κοντούλης διαγνώστηκε με καρκίνο στην αμυγδαλή. Οι γιατροί ήταν καθησυχαστικοί και είπαν ότι είναι κάτι αντιμετωπίσιμο και ξεκίνησε χημειοθεραπείες. Μου το ανακοίνωσε όταν τελείωσε μία μεγάλη έκθεση που είχα. Κοιταχτήκαμε στα μάτια, αγκαλιαστήκαμε και είπαμε θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Υποσχεθήκαμε να μην το μάθει κανείς. Δε θέλω να με λυπάται κανείς, δεν θέλω να μας λυπάται κανείς. Η περιπέτεια ξεκίνησε και σιγά σιγά εξελισσόταν σε Γολγοθά."

Τόνισε πως ο κορονοϊός και η απαγόρευση κυκλοφορίας τους βοήθησε πολύ και συνεχίζοντας ανέφερε η Δέσποινα Μοιραράκη: "Προσπαθούσα να κάνω τα πάντα για να του δείξω ότι υπάρχει μέλλον. Έπαιζα κάθε στιγμή θέατρο του χαμογελούσα και προσπαθούσα να ενισχύσω το θάρρος του.. Έτσι πέρασαν δυομισι χρόνια. Εκείνος γνώριζε τα πάντα αλλα είχε τεράστια θέληση και δίψα για ζωή."

Στη συνέχεια αναφέρεται στη δύσκολη μάχη που έδωσε τον τελευταίο καιρό, καθώς έκανε εγχειρίσεις στον εγκέφαλο και στο έντερο. "Μου λείπει η παρουσία του, το ανάστημά του, η στήριξή του, το αγέρωχο βλέμμα του, που ήταν γεμάτο προστασία για μένα.Δεν ξέρω γιατί μου τον στέρησε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο."

