Πολιτική

Οικονόμου για Novartis: Ο Τσίπρας προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για Παπαγγελόπουλο και ΣΥΡΙΖΑ. Νέο μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου στις προκλητικές δηλώσεις της τουρκικής ηγεσίας.



«Ο κ. Παπαγγελόπουλος, ο στενότατος συνεργάτης του κ. Τσίπρα είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο κ. Τσίπρας είχε αναθέσει το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αρμοδιότητα τα θέματα διαφάνειας. Ο κ.. Παπαγγελόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για τη λειτουργία παραδικαστικού κυκλώματος, για κατάχρηση εξουσίας, για ωμές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, για σειρά υποθέσεων μεταξύ των οποίων και η υπόθεση Novartis», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η εξέλιξη αυτή θέτει ενώπιον όλων ένα βαθύ πολιτικό ζήτημα και οριοθετεί το τεκτονικό ρήγμα που χωρίζει τη ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και σε επίπεδο άσκησης της εξουσίας», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Υπογράμμισε ότι ο κ. Τσίπρας θεώρησε σωστό μετά την παραπομπή και δεύτερου στενού του συνεργάτη στο Ειδικό Δικαστήριο για τα πολιτικά τους πεπραγμένα όταν ήταν μέλη των κυβερνήσεών του να επαίρεται αλαζονικά και να απειλεί τον πρωθυπουργό και τη σημερινή κυβέρνηση με εκφράσεις του τύπου «Εμείς θα σας πάμε μέχρι τέλους κ. Μητσοτάκη». Σχολίασε μάλιστα ότι «με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να ανατρέψει την πραγματικότητα. Το γεγονός δηλαδή ότι δύο στενοί του συνεργάτες, δύο εξ απορρήτων συνεργάτες του έχουν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο. Ο κ. Τσίπρας είτε έχει μπερδευτεί είτε ασκεί ωμή προπαγάνδα προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ο κ. Παπαγγελόπουλος δεν προτείνεται για κάποιου είδους βραβείο». Τόνισε επίσης πως οι κατηγορούμενοι δεν μπορούν να μετατραπούν σε κατήγορους. Όσο κυβέρνησαν προσπάθησαν «να χειραγωγήσουν και να ποδηγετήσουν τη δικαιοσύνη με αφόρητες πιέσεις, με μεθοδεύσεις, με θεσμικές εκτροπές. Γιατί η Δικαιοσύνη ήταν ένα από τα βασικά αναχώματα που τελικά τους εμπόδισαν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε κράτος-παρία εκτός του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ένα κράτος τριτοκοσμικό και χρεωκοπημένο στο οποίο θα έβρισκαν την ευκαιρία να επιβάλλουν ένα απόλυτα αυταρχικό καθεστώς αντίστοιχο των πάλαι ποτέ του υπαρκτού σοσιαλισμού ή των καθεστώτων νοτιοαμερικανικού τύπου», πρόσθεσε.

Αντέτεινε στο σημείο αυτό ότι «η ΝΔ είναι το κόμμα που έχει τεράστια παράδοση σεβασμού των θεσμών και του πολιτεύματος» τονίζοντας ότι σέβεται και έχει διασφαλίσει πλήρως την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και ακόμη και με βαρύ τίμημα έχει υπηρετήσει την προσήλωση στη Δημοκρατία και τον Φιλελευθερισμό. «Κανένα μέλος της δικής μας κυβέρνησης δεν προσπάθησε ποτέ να καθοδηγήσει τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, δεν κατασκεύασε στοιχεία σε αγαστή συνεργασία με σκοτεινές φυσιογνωμίες. Δεν εκβίασε και δεν απείλησε όσους λειτουργούν με βάση τη συνείδηση και το καθήκον τους».

Υπογράμμισε ότι αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από το ότι στο πλαίσιο άσκησης της Δικαιοσύνης ανατράπηκε κατά ένα μέρος η αρχική εισαγγελική πρόταση. «Κάτι τέτοιο σίγουρα δεν θα το άφηναν να συμβεί όσοι μιλούν για έλεγχο των αρμών της εξουσίας. Συνεπώς μας χωρίζει αγεφύρωτη άβυσσος με την πολιτική κουλτούρα, τις αξίες, τις πολιτικές πρακτικές και την ιδεολογία του κ. Τσίπρα και των συνοδοιπόρων του».

Έδωσε επίσης διευκρινίσεις για τις δηλώσεις του της Παρασκευής και τόνισε ότι δεν προέβη ούτε σε προσωπικές ούτε σε δικαστικής αρμοδιότητας κρίσεις. «Είναι προφανές ότι το ζήτημα των κυβερνητικών παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό και αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του πολιτεύματος και του κράτους δικαίου Οι υπόλοιπες πτυχές είναι έργο του Ειδικού Δικαστηρίου», υπογράμμισε. Αντέτεινε ακόμη πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη έθεσε στο αρχείο την υπόθεση για τα 9 από τα 10 πολιτικά πρόσωπα που στοχοποιήθηκαν, όπως είπε από το σκοτεινό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα «για το μέγιστο αυτό ζήτημα», όπως τόνισε.

Ο κ. Οικονόμου υπενθύμισε στη συνέχεια ότι αύριο συμπληρώνονται πέντε χρόνια «από το δημοψήφισμα παρωδία που οργάνωσε η πλέον ανεύθυνη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη μεταπολιτευτική μας ιστορία. Ένα δημοψήφισμα που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πολιτική απάτη σε βάρος του ελληνικού λαού αφού το 'όχι' της κάλπης, προϊόν στυγνής κοροϊδίας των Ελλήνων και των Ελληνίδων μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε 'ναι'». Και μίλησε για μια σειρά τυχοδιωκτικών χειρισμών που έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και στοίχισαν ακριβά σε όλους τους Έλληνες. Κατηγόρησε δε, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι «είχε σαφές σχέδιο άλωσης του πολιτεύματος και των θεσμών».

Ουδέποτε στη μεταπολεμική ιστορία μας η χώρα υπέστη τόσο μεγάλο οικονομικό κόστος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και ουδέποτε βρέθηκε τόσο κοντά στο απόλυτο χάος αλλά και στην ολική καταστροφή, είπε ο κ. Οικονόμου.

Αναφέρθηκε στο κλείσιμο των τραπεζών, στην καθίζηση του χρηματιστηρίου, στα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον πολλαπλασιασμό των λουκέτων και την εκτόξευση της ανεργίας, επισημαίνοντας ότι το συνολικό οικονομικό κόστος για τη χώρα έφθασε σύμφωνα με εκτιμήσεις ευρωπαίων αξιωματούχων στα 100 δισεκ. ευρώ.

Είπε ότι «η αρχή του δράματος είχε ξεκινήσει νωρίτερα με τις αναζητήσεις δανεικών από τη Ρωσία και την Κίνα οι οποίες τους έκλεισαν την πόρτα κατάμουτρα» κι έκανε αναφορά και στη δήθεν «περήφανη διαπραγμάτευση» και την κρίση εμπιστοσύνης που προκάλεσε, ενώ μίλησε ακόμη και για «σχέδιο εξόδου από την ευρωζώνη», με αναφορές σε δηλώσεις του Γ. Βαρουφάκη.

Έκανε επίσης αναφορά σε συγκεκριμένες επαφές και γεγονότα. «Ο κ. Τσίπρας και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούν να παραμένουν οι ίδιοι αμετανόητοι αλλά και αδιόρθωτοι», τόνισε. Επεσήμανε πως δεν πρέπει να επανέλθουν τα εσωτερικά διλήμματα του 2015 με αιχμή το σύστημα της απλής αναλογικής.

"Ο Ερντογάν θα προτιμούσε μια Ελλάδα ανίσχυρη"

«Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Ερντογάν επανήλθε στις προκλητικές του δηλώσεις και είπε ότι ελπίζει ο ελληνικός λαός θα δώσει το μήνυμα και το μάθημα μέσω της δημοκρατικής οδού στους κυβερνώντες που τρέχουν πίσω από περιπέτειες», ανέφερε σχετικά με τις νέες προκλήσεις από μεριάς Τουρκίας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου στην καθιερωμένη ενημέρωσή του.

Παράλληλα, ο κ. Οικονόμου πρόσθεσε: «Είναι σαφές ότι η συνεχής ισχυροποίηση της χώρας μας σε όλα τα μέτωπα δεν αφήνουν τον κ. Ερντογάν να ησυχάσει. Το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα που εδραιώνει τη θέση της Ελλάδες στο Αιγαίο, τη Νοτιοανατολική μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή,δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Ενοχλείται για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Μπάιντεν και την ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο. Και την απήχηση που βρήκε αυτή ως προς τη σύγχρονη δυναμική για τη προσφορά της Ελλάδας. Ενοχλείαι για τις παρεμβάσεις του πρωθυπουργού στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Ενοχλείται ακόμα για τη στρατηγική συνεργασία μας με την Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ. Πρέπει να ξέρει ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Κανείς δεν μπαίνει σε διάλογο με το παράλογο. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν την παιδεία και τον πατριωτισμό που χρειάζεται για να κρατούν κλειστά τα αυτιά τους στις προκλήσεις. Ο Τούρκος πρόεδρος θα ήθελε μια Ελλάδα αδύναμη. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσα προάγουν τα εθνικά μας δίκαια».





Ειδήσεις σήμερα:

Νέο Φάληρο: χτύπησε την σύντροφό του και την παράτησε στη μέση του δρόμου

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκροί μαθήτρια και νεαρός (εικόνες)

Κούγιας για Αδαμαντίδη: Δεν υπάρχουν στη δικογραφία φωτογραφίες και βίντεο