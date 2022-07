Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: Αποφυλακίζεται ο μεσίτης δυο μήνες μετά την καταδίκη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα αναστολής της ποινής για τον μεσίτη. Τι δήλωσαν οι δικηγόροι του.



Ελεύθερος 60 μόλις μέρες μετά την καταδίκη του είναι ο μεσίτης που εμπλέκεται στο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Δύο μήνες μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής της ποινής για τον μεσίτη, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 10 ετών για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

«Η Δικαιοσύνη ανεπηρέαστη δέχτηκε την αίτηση αναστολής του αιτούντος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρέωσης εμφανίσεως εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και του έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο ελεύθερος όταν αυτό προσδιοριστεί» αναφέρουν οι συνήγοροι του Γ. Γλύκας και Ορφέας Φίλιος.





Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: χιονοστιβάδα παρέσυρε στο θάνατο περιπατητές (βίντεο)

Νέο Φάληρο: χτύπησε την σύντροφό του και την παράτησε στη μέση του δρόμου

Φωτιά στην Ηλεία: Ποια είναι η εικόνα στο πύρινο μέτωπο