Φρέσκα ζυμαρικά με λαχανικά και μοσχολέμονο από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο (βίντεο)

Ποια είναι τα μυστικά του Δημήτρη Σκαρμούτσου για την πιο καλοκαιρινή συνταγή.

Μία λαχταριστή και πεντανόστιμη συνταγή, μοιράστηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Με απλά υλικά, έφτιαξε φρέσκα ζυμαρικά με καλοκαιρινά λαχανικά και μοσχολέμονο που θα κάνει μικρούς και μεγάλους να τη λατρέψουν

Δείτε στο βίντεο τη συνταγή και την εκτέλεση για φρέσκα ζυμαρικά με καλοκαιρινά λαχανικά και μοσχολέμονο:

