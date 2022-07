Πολιτική

Τσίπρας: Να αντικρούσουμε την επίθεση απέναντι στο δημόσιο πανεπιστήμιο

Δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ διεξάγει η ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση. Η απάντηση Οικονόμου.



«Έχουμε μπροστά μας άλλη μια προσπάθεια υποβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου που πρέπει να την αντικρούσουμε συλλογικά. Είναι ζήτημα υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο «Νέοι ορίζοντες για τα ΑΕΙ» που διοργανώνει η ΕΠΕΚΕ Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής.

«Επιχειρείται επίθεση απέναντι στο δημόσιο πανεπιστήμιο που έχει ως βασικό όχημα την κατάργηση των δημοκρατικών του δομών και τη μετάλλαξη του ακαδημαϊκού και αντιπροσωπευτικού Πανεπιστημίου σε ένα Πανεπιστήμιο που προσομοιάζει σε ιδιωτική εταιρεία», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π. Εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του «για το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιλέγει σε ένα 'νεκρό' χρόνο, στο '93' -με όρους ποσοδφαιρικούς-, να εισάγει στη βουλή ένα νομοσχέδιο που αλλάζει όλο το πλαίσιο του δημόσιου πανεπιστημίου». Είπε ότι το κάνει σε μια περίοδο που η κοινωνία έχει πάρα πολλά κρίσιμα θέματα που την ταλανίζουν: «σε μια περίοδο που η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και εντάσεων στην περιοχή, σε μια περίοδο που είναι κοινό μυστικό ότι ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει να βρει την ημερομηνία των εκλογών αμέσως μετά το τέλος του καλοκαιριού».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ο πρωθυπουργός «έρχεται να επισπεύσει την εκλογική διαδικασία όχι γιατί ανταποκρίνεται στο αίτημα που εμείς θέσαμε εδώ και έξι μήνες, αλλά διότι βρίσκεται μπροστά στα μεγάλα συσσωρευμένα αδιέξοδα που η ίδια η πολιτική του έχει δημιουργήσει και έχει μεγεθύνει». «Στο '93 και από θέση οφσάιντ επιχειρεί να θέσει επί τάπητος πλαίσιο συνολικής αποδόμησης και αλλαγής κανόνων που διέπουν το δημόσιο πανεπιστήμιο», είπε. Σημείωσε ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να αντιμετωπιστεί με σθεναρή αντίσταση της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτικών κομμάτων. Επίσης χαρακτήρισε «ύποπτο και το γεγονός ότι για άλλη μια φορά επιχειρείται δομική αλλαγή στο πλαίσιο λειτουργίας του δημόσιου πανεπιστημίου χωρίς να υπάρχει η ελάχιστη διαβούλευση με τους λειτουργούς του».

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ακόμη ότι «επιχειρείται επίθεση απέναντι στο δημόσιο πανεπιστήμιο που έχει ως βασικό όχημα την κατάργηση των δημοκρατικών του δομών και τη μετάλλαξη του ακαδημαϊκού και αντιπροσωπευτικού Πανεπιστημίου σε ένα Πανεπιστήμιο που προσομοιάζει σε ιδιωτική εταιρεία». Πρόσθεσε ότι αυτή η επίθεση έρχεται μετά από τις δύο μεγάλες πληγές που ήδη έχουν ανοίξει στο δημόσιο πανεπιστήμιο: την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Τόνισε ότι σε πρώτη φάση αυτό που χρειάζεται είναι «να αποκρούσουμε, το γκολ οφσάιντ στο '93, αλλά ακόμα κι αν αυτό μπει να δεσμευτούμε ότι ο διαιτητής που θα προκύψει από τη λαϊκή ετυμηγορία στις εκλογές που σύντομα έρχονται, θα το ακυρώσειο και θα επαναφέρει τον ουσιαστικό διάλογο για τις αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο για να γίνει ξανά ισχυρό, ποιοτικό, ανταγωνιστικό».

Οικονόμου: Η τοποθέτηση Τσίπρα μυρίζει έντονα ναφθαλίνη

Άμεση ήταν η απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα από τον Γιάννη Οικονόμου. Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δήλωση του αναφέρει:

«Η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα για το νομοσχέδιο «Νέοι ορίζοντες για τα ΑΕΙ», που προωθεί η Κυβέρνηση, μυρίζει έντονα ναφθαλίνη. Οι ιδέες του κ. Τσίπρα και το πολιτικό του λεξιλόγιο αφορούν το παρωχημένο παρελθόν και δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες της νεολαίας και των πανεπιστημιακών στο 2022. Ο κ. Τσίπρας είναι η προσωποποίηση της πιο ακραίας οπισθοδρόμησης και αντιδραστικότητας, υπερασπιζόμενος όλα όσα απαιτεί η κοινωνία να αλλάξουν δραστικά. Υπερασπίζεται τη βαριοπούλα και την ανομία. Η Κυβέρνηση υπερασπίζεται τη γνώση, την έρευνα, την ακαδημαϊκότητα, την προκοπή των ΑΕΙ και της νεολαίας. Όσον αφορά δε το χρόνο εισαγωγής του νομοσχεδίου, η τοποθέτηση του κ. Τσίπρα αποδεικνύει το τεκτονικό ρήγμα που μας χωρίζει. Αυτός θεωρεί ότι σε περιβάλλον τεράστιων κρίσεων και προκλήσεων λύση είναι η αδράνεια. Εμείς, αντίθετα, δίνουμε λύσεις με πράξεις και έργα, που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα δραστικά και ανοίγουν νέες προοπτικές για την πατρίδα και την κοινωνία».





