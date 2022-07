Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα: Πρέπει να υπάρχει Εθνική Λίστα μεταμοσχεύσεων

Τη δημιουργία εθνικής λίστας μεταμοσχεύσεων ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, λίγο αφού κινδύνεψε να «χαθεί» μόσχευμα.

«Πρέπει να υπάρχει μια Εθνική Λίστα για όλα τους ανθρώπους που είναι για μεταμόσχευση και να μην υπάρχει ξεχωριστή λίστα σε κάθε νοσοκομείο», δήλωσε η Μίνα Γκάγκα, τονίζοντας ότι, «δεν μπορεί να μην υπάρχει Εθνική Λίστα μεταμοσχεύσεων και να παίρνει κάποιος άλλος τη σειρά. Αυτό είναι γεγονός και αλλάζει από σήμερα».

Η δήλωση έγινε με αφορμή το ότι, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, κινδύνευσε να χαθεί μόσχευμα που είχε στείλει από την Κύπρο οικογένεια 27χρονου.

Τελικά, το μόσχευμα το έλαβε άλλος συμβατός ασθενής στο νοσοκομείο Λαϊκό.

Μιλώντας για την έλλειψη αναισθησιολόγων , η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, ανέφερε ότι από τις 32 θέσεις αναισθησιολόγων που προκηρύχθηκαν στη Θεσσαλονίκη πληρώθηκαν οι πέντε, στην Πάτρα δεν βρέθηκαν ενδιαφερόμενοι για δύο θέσεις.

Η Μίνα Γκάγκα τόνισε ότι, έχουν προκηρυχθεί τέσσερις θέσεις στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα. «Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, δίνουμε μεγαλύτερο επίδομα, καλύτερες εργασιακές σχέσεις. Έχουμε δώσει κίνητρα για δεύτερη ειδικότητα σε περισσότερους ειδικευόμενους», είπε σχετικά.

Πηγή: ertnews.gr

