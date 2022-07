Κόσμος

Κυπριακό: Ο Τατάρ ευχαρίστησε τον Ερντογάν για την “απάντηση” στον Αναστασιάδη

Πώς ερμηνεύει την απάντηση του Τούρκου Προέδρου στον Νίκο Αναστασιάση ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.



Τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ευχαρίστησε μέσω της τουρκικής εφημερίδας Σαμπάχ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ για την απάντηση «ελάτε να συναντηθούμε στην “ΤΔΒΚ”», που έδωσε στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη.

Στη δήλωσή του στην τουρκική εφημερίδα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Ερσίν Τατάρ αναφέρει ότι η απάντηση Ερντογάν στον Νίκο Αναστασιάδη σημαίνει ότι «θα συναντηθώ μαζί σου μόνο αν αναγνωρίσεις την “ΤΔΒΚ”».

Ο Ερσίν Τατάρ είπε: «Δηλώνουμε σε κάθε πλατφόρμα ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από τον αγώνα για κυρίαρχο και ισότιμο κράτος που δίνουμε εδώ και 50 χρόνια. Είμαστε ευγνώμονες για τη στήριξη που μας παρέχει η μητέρα πατρίδα Τουρκία και ιδιαίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος κ. Ερντογάν. Η απάντηση που έδωσε ο κ. Ερντογάν στον Ε/Κ ηγέτη Αναστασιάδη στην Μαδρίτη είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για την “ΤΔΒΚ” αλλά και για όλους τους συνομιλητές του. Λέγοντας «αν θέλεις να με συναντήσεις, έλα στην “ΤΔΒΚ”», ήθελε να πει «αν θέλεις να συνομιλήσω μαζί του είσαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσεις την “ΤΔΒΚ” την οποία δεν αναγνωρίζεις επισήμως. Μόνο έτσι θα σε συναντήσω». Αυτά τα λόγια και η στάση μας ανέβασε το ηθικό παραμονές της επετείου των 48 χρόνων της 20ης Ιουλίου που θα γιορτάσουμε την ανεξαρτησία μας. Σημαίνει ενίσχυση της πολιτικής μας για δύο ισότιμα και κυρίαρχα κράτη. Είναι η μόνη φόρμουλα για να υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή και να κερδίσουν όλες οι πλευρές».

