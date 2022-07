Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Έβγαλε δελτίο τύπου και “επιτίθεται” στον ιατροδικαστή Λέων

Τι απαντά ο Γρηγόρης Λέων

Την ώρα που η Ρούλα Πισπιρίγκου ετοιμάζεται να καταθέσει για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας, οι στενοί συγγενείς της, υπογράφουν μαζί με εκείνη, ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων, στο οποίο επιτίθεται στον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων αλλά και στην παιδοψυχολόγο Δέσποινα Σαβόγλου κοινοποίησε στα ΜΜΕ η πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η οικογένεια Πισπιρίγκου χαρακτηρίζει τον ιατροδικαστή Λέων «ανεύθυνο» με αφορμή τις τοποθετήσεις του για την υπόθεση της Πάτρας και μάλιστα τον αμφισβητεί αναφέροντας ότι «η επιστημονική εγκυρότητα των απόψεών του είναι πολύ περιορισμένη».

Το δελτίο τύπου κλείνει με ένα μήνυμα της 33χρονης κατηγορούμενης.

Αναλυτικά το κείμενο της πλευράς της Ρούλας Πισπιρίγκου

Σε σχέση με την πρόσφατη επικαιρότητα και την κάλυψη ζητημάτων που αφορούν την υπόθεση της Σωτηρίας Πισπιρίγκου και την κατηγορία που αυτή αντιμετωπίζει θα θέλαμε να καταστήσουμε γνωστά τα εξής:

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάκρισης για την αποδοθείσα κατηγορία ανθρωποκτονίας σε βάρος της αγαπημένης μας Τζωρτζίνας, ολοκληρώθηκε και η αποστολή του διορισθέντος αυτεπαγγέλτως συνηγόρου υπεράσπισης κ. Κωνσταντίνου Ζάρδα. Ο κ. Ζάρδας είχε διοριστεί αυτεπαγγέλτως από την κ. Ανακρίτρια, κατά το σύντομο χρονικό διάστημα της αναστάτωσης που είχε μεσολαβήσει μεταξύ της σύλληψης της Ρούλας Πισπιρίγκου και της ανάληψης των καθηκόντων υπεράσπισης από τον δικηγόρο μας κ. Όθωνα Παπαδόπουλο.

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου ο κ. Ζάρδας επισκέφτηκε την Ρούλα στην Φυλακή Κορυδαλλού δηλώνοντας το αγνό του ενδιαφέρον για την λήψη αντιγράφων της δικογραφίας η οποία σχηματίστηκε για τα άλλα δύο αγαπημένα μας παιδιά, την Μαλένα και την Ίριδα.

Στα πλαίσια του ανωτέρω επισκεπτηρίου του δηλώθηκε ότι μετά την λήξη του διορισμού του τον ευχαριστούμε θερμά για τις υπηρεσίες που παρείχε και του ευχόμαστε κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Ζάρδα για τις υπηρεσίες που παρείχε στο πλαίσιο του διορισμού του.

2. Διαψεύδουμε πλήρως την πληροφορία που μεταδόθηκε σε τηλεοπτικά μέσα ότι δήθεν έχουμε προτείνει στον Ιατροδικαστή κ. Λέων να αναλάβει ως τεχνικός μας σύμβουλος για την υπόθεση της Ρούλας. Ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής συμμετέχει καθημερινά σε εκπομπές μιλώντας ανεύθυνα για μία υπόθεση της οποίας δεν έχει δεί ποτέ του κανένα έγγραφο και κερδίζει τηλεοπτική προβολή και δημοσιότητα πάνω από τους τάφους των τριών αγαπημένων μας παιδιών. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστημονική εγκυρότητα των απόψεών του είναι πολύ περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό δεν θα υπήρχε ποτέ η πιθανότητα να τον επιλέξουμε ως τεχνικό μας σύμβουλο.

3. Σε σχέση με την πρόσφατη τεχνική έκθεση της παιδοψυχολόγου κ. Σαββόγλου, της οποίας το περιεχόμενο έχει διαρρεύσει στον Τύπο, η συγκεκριμένη έκθεση που, επίσημα τουλάχιστον, αφορούσε τις ζωγραφιές της αγαπημένης μας Τζωρτζίνας, περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της Ρούλας, τα οποία η ίδια ποτέ δεν έδωσε την άδεια να δημοσιοποιηθούν. Η συγκεκριμένη κυρία δεν δήλωσε ποτέ ότι θα προχωρούσε σε ψυχογράφημα της Ρούλας, η οποία άλλωστε δεν είχε δώσει ποτέ την συγκατάθεσή της για κάτι τέτοιο. Συνεπώς, αφού το συγκεκριμένο ψυχογράφημα δεν ζητήθηκε ούτε από την Ανακρίτρια ούτε από την ίδια την Ρούλα, αυτό αποτελεί αυθαίρετη ενέργεια της συγκεκριμένης κυρίας. Η έκθεσή της διακρίνεται από εμπάθεια και φανατισμό, ενώ οι χαρακτηρισμοί που περιλαμβάνει αγγίζουν τα όρια της εξύβρισης.

Μάλλον η συγκεκριμένη κυρία ήθελε να εκφράσει τα συναισθήματα του πόνου και της θλίψης, αλλά και της οργής, που της προκλήθηκαν από την απώλεια των τριών μικρών παιδιών, με αυτό το μεγάλο «γιατί» που άλλαξε τις ζωές όλων μας, συναισθήματα που, πολύ πρίν από αυτήν, βιώνουμε και εμείς. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, η συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη καταλήγει να αποτελεί στην πραγματικότητα ένα ψυχογράφημα της ίδιας της συντάκτριας.

Το χειρότερο ήταν ότι δεν μπορέσαμε να ακούσουμε μία έγκυρη, μία αμερόληπτα επιστημονική, μία αντικειμενική άποψη σχετικά με τα συμπεράσματα που θα μπορούσε να βγάλει κανείς από τις ζωγραφιές του αγαπημένου μας παιδιού.

4. Σε σχέση με την προβληθείσα από το ΜΜΕ είδηση ότι προχωρήσαμε στην απομάκρυνση των πραγμάτων από το διαμέρισμα που αποτελούσε την κατοικία της οικογένειας και ότι δήθεν πετάξαμε στα σκουπίδια τα παιχνίδια του αγαπημένου μας παιδιού, η συγκεκριμένη είδηση που υπερβαίνει τα όρια της αθλιότητας, είναι ένα μεγάλο ψέμα. Τα μόνα πράγματα που πετάξαμε ήταν κάποια παλιά παπούτσια και ρούχα του ζευγαριού. Αυτό το ξέρουν καλά οι ρεπόρτερς που είχαν μπεί μέσα στον κάδο των σκουπιδιών και έψαχναν για μία περίπου ώρα τις σακκούλες που είχαμε πετάξει.

Όλα τα προσωπικά αντικείμενα και παιχνίδια της Τζωρτζίνας συγκεντρώθηκαν από εμάς, με σκοπό να τα κρατήσουμε για πάντα, όπως για πάντα θα κρατήσουμε στην μνήμη μας το αγαπημένο μας παιδί, ακόμη και όταν κάποια στιγμή, τα φώτα της δημοσιότητας στραφούν αλλού και οι ανθρωποφάγες διαθέσεις τους θα βρούν άλλους αποδέκτες, όταν θα βρούν άλλους αθώους να δικάσουν.

5. Σε σχέση με τα αναγραφόμενα στοιχεία στην ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη της κ. Σαββόγλου που αφορούν τον πατέρα της Ρούλας κ. Ανδρέα Πισπιρίγκο, δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ ότι αυτά αποτελούν φήμες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο οι οποίες ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά παρουσιάστηκαν αυθαίρετα ως πραγματικά γεγονότα, πράγμα που αποτελεί δυσφήμηση για την προσωπικότητά του.

Η συγκεκριμένη δυσφήμηση εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της γενικότερης διαπόμπευσης που δέχονται τους τελευταίους μήνες όλα τα μέλη της οικογένειάς μας.

6. Σε σχέση με τα δημοσιεύματα κυριακάτικης εφημερίδας ότι δήθεν η Δήμητρα Πισπιρίγκου έχει καταθέσει στις Αρχές ότι η μικρή Ίριδα όταν βρέθηκε νεκρή στην κούνια της είχε αίμα στο στόμα της, αυτό είναι τεράστιο ψέμα, δεν ισχύει, δεν ειπώθηκε ποτέ και δεν αποτελεί μέρος της κατάθεσής της. Επίσης ψέμα είναι και η δημοσίευση ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε δήθεν συλληφθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Για τα δύο αυτά ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματός μας. Δυστυχώς η διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με την υπόθεσή μας και εμάς τις ίδιες συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς.

7. Τέλος, ενώ έχουμε μπεί στον 6 ο μήνα ερευνών σχετικά με τον θάνατο των παιδιών της πρώτης από εμάς, η τηλεοπτική μου δίκη συνεχίζεται με το ίδιο μένος και την ίδια ένταση και καταδικάζομαι καθημερινά στα τηλεοπτικά κανάλια για μία πράξη που δεν έχω κάνει. Δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για να αποδείξω την αθωότητά μου αλλά και να μάθω την αλήθεια για τον χαμό των αγαπημένων μου παιδιών.

Κληθείς να το σχολιάσει, ο Γρηγόρης Λέων τόνισε στο Star“Έχουν προηγηθεί διάφοροι δικηγόροι που δυστυχώς για την ίδια, δεν είχαν κοινή γραμμή. Προσωπικά δεδομένα έχουν δοθεί από την ίδια για τα παιδιά, συνεντεύξεις έχουν δοθεί από την οικογένεια για τα παιδιά, οι εκθέσεις των δύο πρώτων παιδιών δόθηκαν πλήρως στη δημοσιότητα, τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές εξετάσεις… Προσωπικά, έχω δεχτεί κλήσεις και από άλλους δικηγόρους που επισκέπτεται η οικογένεια. Γιατί αποφάσισε να εμπλέξει εμένα; Για το αυτονόητο… Έχουμε ενοχλήσει με την επιστημονική μας άποψη”

