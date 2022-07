Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης από Χανιά: Στο ΑΣΕΠ η προκήρυξη των 4000 θέσεων νοσηλευτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέσμευση του Υπουργού Υγείας για προσλήψεις στο Νοσοκομείο Χανίων. “Θερμή” υποδοχή από υγειονομικούς σε αναστολή

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης επισκέφθηκε σήμερα το νοσοκομείο Χανίων στο πλαίσιο των επισκέψεων του στα νοσοκομεία της Κρήτης.

Ο Υπουργός Υγείας συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλος και τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Λένα Μπορμπουδάκη επισκέφθηκε το νοσοκομείο όπου συζήτησε με τη διοίκηση και το προσωπικό για τα προβλήματα του νοσοκομείου.

Στη σύσκεψη παρευρίσκονταν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, οι βουλευτές της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης και Βασίλης Διγαλάκης και η Μαριάννα Μποτωνάκη εκπρόσωπος της βουλευτή Χανίων, Ντόρας Μπακογιάννη.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε:

"Αυτή τη στιγμή η προκήρυξη των 4.000 θέσεων νοσηλευτών ήδη βρίσκεται στο ΑΣΕΠ και μέσα στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθεί και αφορά στο σύνολο της κάλυψης των θέσεων που έχει ζητήσει το νοσοκομείο Χανίων. Αντίστοιχα θα βγει προκήρυξη των 700 γιατρών. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στις στοχευμένες ειδικότητες γιατί ήδη στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχουν βγει αυτές οι ειδικότητες αλλά έχουν χαρακτηριστεί άγονες οπότε με κίνητρα που επεξεργάζεται η Αναπληρώτρια Υπουργός θέλουμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να καλυφθούν οι θέσεις όπου υπάρχουν κενά. Παράλληλα το νοσοκομείο Χανίων ξεκινάει ενεργειακή αναβάθμιση, έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και τα ΤΕΠ θα έχουν πλήρη αναβάθμιση. Η στόχευση μας είναι τα 350 εκ. ευρώ που έχουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τις προκηρύξεις 6.000 θέσεων που έχουμε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό που θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε κτιριακά και να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία".

"Θερμή" υποδοχή από υγειονομικούς σε αναστολή



Με κινητοποίηση ενάντια στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού υποδέχτηκαν τον υπουργό υγείας Θάνο Πλεύρη στο νοσοκομείο Χανίων υγειονομικοί σε αναστολή.

Ο υπουργός δέχθηκε έντονες διαμαρτυρίες από τους εργαζόμενους που ζήτησαν να πάρει πίσω την απόφασή του με την οποία βρέθηκαν εκτός εργασίας. Οι εργαζόμενοι ξεδίπλωσαν πανό και φώναξαν συνθήματα.

“Οι αναστολές δεν έφεραν υγεία, κόλλησαν και νόσησαν μεχρι και τα φορεία”, ανέφερε χαρακτηριστικά ένα από αυτά.

“Είμαστε τουλάχιστον 50.000 άτομα στον δρόμο, οι οικογένειές μας πεινάνε”, δήλωσε υγειονομικός σε αναστολή.

Στη συνέχεια, στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού ιδρύματος ο υπουργός παρέστη σε συζήτηση με μέλη της διοίκησης, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και εκπροσώπων των εργαζόμενων.

Στο νοσοκομείο βρίσκονται και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής και οι βουλευτές της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης και Βασίλης Διγαλάκης.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, μίλησε για άριστη καθημερινή συνεργασία με τον υπουργό.

Μεγάλη ένταση στην έξοδο

Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και υγειονομικών σε αναστολή έλαβαν χώρα κατά την αποχώρηση του υπουργού υγείας

Με το που άνοιξε η πόρτα του αμφιθεάτρου και εμφανίστηκε ο υπουργός,. συγκεντρωμένοι υγειονομικοί άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα.

Στη συνέχεια, έξω από το κτίριο, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ υγειονομικών σε αναστολή και αστυνομικών, με σπρωξίματα και κάποια… γαλλικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Σικάγο: Πυροβολισμοί σε παρέλαση για την 4η Ιουλίου (βίντεο)

Κρήτη: Ανήλικος χαστούκισε και απείλησε με μαχαίρι 15χρονο

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκροί μαθήτρια και νεαρός (εικόνες)